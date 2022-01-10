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Англия. Кубок Англии

Фанаты «Шрусбери Таун» надругались над жертвами трагедии в Хиллсборо

10 Января 2022 • 16:32 Комментировать
Ливерпуль
4:1
Шрусбери Таун
окончен

В рамках 1/32 Кубка ФА команда «Шрусбери Таун» пожаловала в гости к «Ливерпулю», но, к сожалению, гости запомнились мерсисайдской публике отнюдь не яркой игрой. 

В сети появилось видео, где группа фанатов «Шрусбери» поёт оскорбительную песню о жертвах трагедии в Хиллсборо – ужасном случае 1989 года, когда в результате давки скончались 97 болельщиков «красных», что является одной из самых грустных страниц в истории «Ливерпуля».

В настоящий момент «Шрусбери Таун» сделал заявление, в котором осудил своих фанатов и объявил о начале расследования: 

«Футбольный клуб «Шрусбери Таун» испытывает отвращение и ужас, увидев и услышав сообщения в социальных сетях о гнусных и оскорбительных кричалках и поведении очень незначительного меньшинства наших «болеьщиков» вчера. Эти люди ни в какой форме не представляют наш клуб, и мы поддерживаем связь с полицией Западной Мерсии, чтобы попытаться установить виновных, которые, в свою очередь, будут поддерживать связь с полицией Мерсисайда».

Вратарь команды из Первой лиги Гарри Бергойн призвал пожизненно закрыть вход на стадион исполнителям оскорбительных высказываний. 

«Ливерпуль» в том матче одолел соперника со счётом 4:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Шрусбери Таун
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