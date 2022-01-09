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Англия. Кубок Англии

​Клопп вернулся в строй

09 Января 2022 • 15:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Шрусбери Таун
1.20 6.80 13.00
Через 0 ч. 42 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вернулся в строй. Немец будет руководить командой в кубковой игре против «Шрусбери Таун», которая стартует в воскресенье в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщается на страницах клубного сайта мерсисайдцев.

Напомним, что Юрген Клопп пропустил игру Премьер-лиги против «Челси» 2 января. Тогда немцу пришлось изолироваться после сдачи положительного теста на коронавирусную инфекцию.

Не пропустите трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Шрусбери Таун» в текстовом формате. Победитель дуэли получит путёвку в четвёртый раунд Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ ШРУСБЕРИ ТАУН
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09.01  17:00 Вулверхэмптон ... Шеффилд Юнайтед 1.45 4.40 7.70
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