Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вернулся в строй. Немец будет руководить командой в кубковой игре против «Шрусбери Таун», которая стартует в воскресенье в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщается на страницах клубного сайта мерсисайдцев.

Напомним, что Юрген Клопп пропустил игру Премьер-лиги против «Челси» 2 января. Тогда немцу пришлось изолироваться после сдачи положительного теста на коронавирусную инфекцию.

Не пропустите трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Шрусбери Таун» в текстовом формате. Победитель дуэли получит путёвку в четвёртый раунд Кубка Англии.