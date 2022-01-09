​Клопп поблагодарил Бога за вакцинацию

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп возвращается к работе, переболев коронавирусной инфекцией. Немецкий специалист рассказал о своём состоянии.

«Я в порядке и с нетерпением жду возвращения к работе. Я благодарю Бога за вакцинацию. К счастью, болезнь протекала в лёгкой форме. Я уверен, что это связано с тем, что я сделал прививки, в том числе бустерную дозу», - слова Клоппа приводятся на официальном сайте «Ливерпуля».

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт сегодня, 9 января. В третьем раунде Кубка Англии команда Юргена Клоппа на своём поле сыграет против «Шрусбери Таун». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.