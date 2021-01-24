Фернандеш: «Мы играли хорошо»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:2) в 1/16 финала Кубка Англии.

«Мы играли хорошо и создали много моментов. Мы давили на соперника сегодня гораздо больше, чем в матче против них в чемпионате.

Я в восторге от того, какая у нас команда. Счастлив играть за этот клуб. Я уверен, что наши фанаты счастливы, надеюсь, что такое настроение у них сохранится на всю неделю», - цитирует португальского полузащитника BBC.

Отметим, что Фернандше, перешедший в «Манчестер Юнайтед» в прошлом году, уже стал лидером английского клуба. Отметим, что «Манчестер Юнайтед» занимает первое место в АПЛ.