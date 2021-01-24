Сульшер: «Ливерпуль» отстаёт от «Манчестер Юнайтед», но по-прежнему играет хорошо»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер перед кубковой игрой «Ливерпуля» высказался по поводу соперника. Мерсисайдцы в пяти последних играх чемпионата не знали радости побед.

«Форма «Ливерпуля»? Они по-прежнему играют хорошо. Когда я на прошлой неделе говорил, что это лучшее время для встречи с ними [команды сыграли в АПЛ вничью 0:0], это не было проявлением неуважения к ним. Я имел ввиду то, что мы находились в хорошей форме, были полны уверенности и чувствовали, что можем победить даже на выезде. Теперь «Ливерпулю» тоже этого захочется.

В АПЛ «Ливерпуль» отстаёт от «Манчестер Юнайтед», но по-прежнему остаётся топ-командой», - цитирует Сульшера сайт «красных дьяволов».

Игра «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» начнётся в восемь часов вечера по Москве.