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Сульшер: «Ливерпуль» отстаёт от «Манчестер Юнайтед», но по-прежнему играет хорошо»

24 Января 2021, 12:38,

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Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер перед кубковой игрой «Ливерпуля» высказался по поводу соперника. Мерсисайдцы в пяти последних играх чемпионата не знали радости побед.

«Форма «Ливерпуля»? Они по-прежнему играют хорошо. Когда я на прошлой неделе говорил, что это лучшее время для встречи с ними [команды сыграли в АПЛ вничью 0:0], это не было проявлением неуважения к ним. Я имел ввиду то, что мы находились в хорошей форме, были полны уверенности и чувствовали, что можем победить даже на выезде. Теперь «Ливерпулю» тоже этого захочется.

В АПЛ «Ливерпуль» отстаёт от «Манчестер Юнайтед», но по-прежнему остаётся топ-командой», - цитирует Сульшера сайт «красных дьяволов».

Игра «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» начнётся в восемь часов вечера по Москве.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Уле Гуннар Сульшер
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