Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»

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24 Января 2021, 21:55,
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Битва «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» была гвоздём программы 1/16 финала Кубка Англии.
|18' Салах Мохамед (0:1)
|(1:1) Гринвуд Мэйсон 26'
|(2:1) Рэшфорд Маркус 48'
|58' Салах Мохамед (2:2)
|(3:2) Фернандеш Бруну 78'
«МЮ» и «Ливерпуль» уже встречались неделю назад, а теперь они поменялись полями и турниром. 17 января у них была нулевая ничья на «Энфилде» в Премьер-лиге, а теперь они схлестнулись на «Олд Траффорд» в четвёртом раунде Кубка Англии. Учитывая диспозицию в чемпионате, отчётный матч выглядел более важным для просто «красных», потому что они в таблице АПЛ не лидируют, в отличие от «красных дьяволов».
Мерсисайдцы начали матч активно, однако всё равно оформилась игра первым номером манкунианцев. Алиссону пришлось выходить за пределы штрафной и играть головой, чтобы не дать добраться до мячу Кавани. На 10-й минуте Гринвуд пошёл в диагональный прорыв справа и пробил с острого угла – Алиссон отразил ногой. Тем не менее счёт открыл на исходе трети часа «Ливерпуль», и сделал это главный звёздный актив «красных» Мохамед Салах. Подсобил ему Фирмино, выкативший из глубины чёткий пас на ход на правый полуфланг. Салах оказался с глазу на глаз с Хендерсоном и классно подсёк мяч в сетку над вратарём хозяев (0:1).
Восстановить статус-кво через несколько минут «красным дьяволам» позволила контратака. От своей штрафной её начал выполнивший подкат Погба, а голевой пас записал на свой счёт Рэшфорд. Передачей слева он нашёл Гринвуда на правом полуфланге, и тот расстрелял Алиссона, поразив нижний угол (1:1). Вскоре Рэшфорд на месте левого инсайда коротко отдал вперёд Ван де Беку, который не стал бить по воротам, будучи на пятачке перед вратарём, и безадресно отпасовал вправо. До конца тайма «Ман Юнайтед» выглядел лучше и упустил ещё ряд шансов. К примеру, Погба и Мактоминай пробили головой выше створа с навесов угловых от Шоу, также Погба исполнил низовой удар рядом со штангой.
Сразу после перерыва хозяева вроде как логично забили второй. Гринвуд забросил вперёд, и вышедший один на один Рэшфорд послал мяч в дальний угол (2:1). Впрочем, дальше «МЮ» отошёл назад и поплатился за это. Возникший в атаке на линии вратарской Милнер конвертировал скидку Фирмино в очень опасный выстрел выше створа, но манкунианцы не восприняли угрозу всерьёз. Буквально на следующей минуте «Юнайтед» обрезался на своей половине усилиями Кавани, и стартовала голевая акция «Ливерпуля». Фирмино вычертил прострел слева сквозь Милнера на Салаха, и египтянин разобрался в ситуации как заправский форвард, которым он и является (2:2).
«МЮ» совсем растерял свою игру, и мячом практически безраздельно стали владеть гости. Дважды «красных дьяволов» спас Хендерсон, потащивший попытку Александера-Арнольда и вышедший победителем из дуэли с Салахом. Однако постепенно игра стала отходить от штрафной хозяев. Бруну Фернандеш исполнил с левого фланга дальнюю закидушку за шиворот Алиссону, но мяч также перелетел и через перекладину. Не самый острый удар Салаха парировал Хендерсон, а потом исправился Кавани. Уругваец заработал близкий штрафной, и Бруну Фернандеш прекрасно его исполнил в правый нижний угол (3:2).
«Ливерпуль» больше не практически не имел возможностей забить, если не считать удар с наскока мимо створа от Салаха в компенсированное время. Кавани же с навеса Фернандеша ещё в основное время угодил в штангу. Команда Юргена Клоппа вынуждена была признать своё поражение. Уле Гуннар Сульшер достиг первой победы над «красными» в качестве тренера. Мерсисайдцы снова не выиграют Кубок Англии – последний раз они добивались такого успеха полтора десятка лет назад. Ну а «Манчестер Юнайтед», проведший матч с большими перепадами, сохраняет шанс сделать золотой дубль. В 1/8 финала старейшего футбольного турнира «красные дьяволы» сыграют с «Вест Хэмом».
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Кубок Англии
Клопп умеет строить, но не умеет ремонтировать. А МЮ молодцы - Сульшер тихим сапом поднасобрал игроков (я, к примеру, считаю, что приобретения Магвайра и Биссаки были не менее важны, чем приход Фернандеша ), довёл до ума Погба - и получите готовый продукт...
Где тонко - там и рвётся! Пара Уильямс - Фабиньо столько сегодня "напривозила", что не мудрено "Ливерпулю" было пропустить три мяча. "Ливерпуль" в обороне очень зависим от Ван Дейка ( также как, например, "Реал" зависим от Рамоса ), и заменить его сейчас некем. Алькантара ПОКА никак не усилил "Ливерпуль", хотя от него на его позиции разыгрывающего зависит очень много.
наконец то зрелищная игра против локальных топов, несмотря на 20 минутную панику во втором тайме.
отличные впечатления от увиденного. пора тровеи брать!
1. вы заголовки специально по-дебильному строчите? МЮ и Сити - самые стабильные команды АПЛ последних двух-трёх месяцев. о какой лихорадке речь?
2. очень хочу узнать, что помешало толерасту. автобус? он был только с 55 по 70 минуту. снег? поляна чистая. дождь? поляна сухая. ветер? он умеренный, я специально глянул. пенальти? тоже не было. стоп! травма Ван Дейка! на все случаи жизни :)))
3. теперь бы позвать на сцену местных экспертов, послушать про "тухлый" футбол. МЮ в кои-то веки, играя бОльшую часть матча первым номером, не только обыграл, но и перебил Ливерпуль. пускай благодарят, что не влезло как в Сашу Грей благодаря штанге.
GGMU!!!
смотрел второй тайм
никаких выдающихся позиционных атак/игры от МЮ за это время я не увидел
вся игра на контратаках в надежде на ошибку соперника-не будет ошибки-будет игра в шахматы))
как говаривал когда то Маур-сегодня лучшая команда проиграла))
Ты бы еще написал...матч не видел, но мне рассказывали знающие люди)))))...сильно знающие))))
*рукалицо"
Я Ю́рген Но́рберт Клопп заявляю, мы контролировали матч, Юнайтед постоянно оборонялся, поставил автобус у ворот, на судью оказывалось давление, Клаттенбург и Фергюсон замешаны в этом... .
Ну да ладно, с победой Манки !!!
...с моих слов записано верно и мною прочитано"
P.S. GGMU !!!
)))))))))))))))))))))))))