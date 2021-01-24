Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»

Битва «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» была гвоздём программы 1/16 финала Кубка Англии.

«МЮ» и «Ливерпуль» уже встречались неделю назад, а теперь они поменялись полями и турниром. 17 января у них была нулевая ничья на «Энфилде» в Премьер-лиге, а теперь они схлестнулись на «Олд Траффорд» в четвёртом раунде Кубка Англии. Учитывая диспозицию в чемпионате, отчётный матч выглядел более важным для просто «красных», потому что они в таблице АПЛ не лидируют, в отличие от «красных дьяволов».

Мерсисайдцы начали матч активно, однако всё равно оформилась игра первым номером манкунианцев. Алиссону пришлось выходить за пределы штрафной и играть головой, чтобы не дать добраться до мячу Кавани. На 10-й минуте Гринвуд пошёл в диагональный прорыв справа и пробил с острого угла – Алиссон отразил ногой. Тем не менее счёт открыл на исходе трети часа «Ливерпуль», и сделал это главный звёздный актив «красных» Мохамед Салах. Подсобил ему Фирмино, выкативший из глубины чёткий пас на ход на правый полуфланг. Салах оказался с глазу на глаз с Хендерсоном и классно подсёк мяч в сетку над вратарём хозяев (0:1).

Восстановить статус-кво через несколько минут «красным дьяволам» позволила контратака. От своей штрафной её начал выполнивший подкат Погба, а голевой пас записал на свой счёт Рэшфорд. Передачей слева он нашёл Гринвуда на правом полуфланге, и тот расстрелял Алиссона, поразив нижний угол (1:1). Вскоре Рэшфорд на месте левого инсайда коротко отдал вперёд Ван де Беку, который не стал бить по воротам, будучи на пятачке перед вратарём, и безадресно отпасовал вправо. До конца тайма «Ман Юнайтед» выглядел лучше и упустил ещё ряд шансов. К примеру, Погба и Мактоминай пробили головой выше створа с навесов угловых от Шоу, также Погба исполнил низовой удар рядом со штангой.

Сразу после перерыва хозяева вроде как логично забили второй. Гринвуд забросил вперёд, и вышедший один на один Рэшфорд послал мяч в дальний угол (2:1). Впрочем, дальше «МЮ» отошёл назад и поплатился за это. Возникший в атаке на линии вратарской Милнер конвертировал скидку Фирмино в очень опасный выстрел выше створа, но манкунианцы не восприняли угрозу всерьёз. Буквально на следующей минуте «Юнайтед» обрезался на своей половине усилиями Кавани, и стартовала голевая акция «Ливерпуля». Фирмино вычертил прострел слева сквозь Милнера на Салаха, и египтянин разобрался в ситуации как заправский форвард, которым он и является (2:2).

«МЮ» совсем растерял свою игру, и мячом практически безраздельно стали владеть гости. Дважды «красных дьяволов» спас Хендерсон, потащивший попытку Александера-Арнольда и вышедший победителем из дуэли с Салахом. Однако постепенно игра стала отходить от штрафной хозяев. Бруну Фернандеш исполнил с левого фланга дальнюю закидушку за шиворот Алиссону, но мяч также перелетел и через перекладину. Не самый острый удар Салаха парировал Хендерсон, а потом исправился Кавани. Уругваец заработал близкий штрафной, и Бруну Фернандеш прекрасно его исполнил в правый нижний угол (3:2).

Embed from Getty Images

«Ливерпуль» больше не практически не имел возможностей забить, если не считать удар с наскока мимо створа от Салаха в компенсированное время. Кавани же с навеса Фернандеша ещё в основное время угодил в штангу. Команда Юргена Клоппа вынуждена была признать своё поражение. Уле Гуннар Сульшер достиг первой победы над «красными» в качестве тренера. Мерсисайдцы снова не выиграют Кубок Англии – последний раз они добивались такого успеха полтора десятка лет назад. Ну а «Манчестер Юнайтед», проведший матч с большими перепадами, сохраняет шанс сделать золотой дубль. В 1/8 финала старейшего футбольного турнира «красные дьяволы» сыграют с «Вест Хэмом».

Кирилл Иванцов