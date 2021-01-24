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Сульшер прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

24 Января 2021, 22:33,

Global Look Press

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:2) в 1/16 финала Кубка Англии.

«Это просто великолепно. Мы выглядели здорово и забили красивые голы. Мы старались сыграть дисциплинированно в обороне, но, конечно, у них были моменты.

Гол Фернандеша? Красивый мяч, он отлично исполнил штрафной удар.

Травма Гринвуда? У него проблемы с коленом, завтра он пройдёт медицинское обследование, после этого будем делать выводы», - цитирует Сульшера BBC.

Отметим, что «манкунианцы» успешно выступают и в английской Премьер-лиге, возглавляя турнирную таблицу после девятнадцати туров.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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0
snk6565
24 Января 2021, 23:06

Ребята...вы когда заголовки пишите, смотрите - что вы там пишите...оказывается сегодня OGS победил МЮ...феерично))))

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