Сульшер прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

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24 Января 2021, 22:33,
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Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:2) в 1/16 финала Кубка Англии.
«Это просто великолепно. Мы выглядели здорово и забили красивые голы. Мы старались сыграть дисциплинированно в обороне, но, конечно, у них были моменты.
Гол Фернандеша? Красивый мяч, он отлично исполнил штрафной удар.
Травма Гринвуда? У него проблемы с коленом, завтра он пройдёт медицинское обследование, после этого будем делать выводы», - цитирует Сульшера BBC.
Отметим, что «манкунианцы» успешно выступают и в английской Премьер-лиге, возглавляя турнирную таблицу после девятнадцати туров.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
Ребята...вы когда заголовки пишите, смотрите - что вы там пишите...оказывается сегодня OGS победил МЮ...феерично))))