Сульшер прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:2) в 1/16 финала Кубка Англии.

«Это просто великолепно. Мы выглядели здорово и забили красивые голы. Мы старались сыграть дисциплинированно в обороне, но, конечно, у них были моменты.

Гол Фернандеша? Красивый мяч, он отлично исполнил штрафной удар.

Травма Гринвуда? У него проблемы с коленом, завтра он пройдёт медицинское обследование, после этого будем делать выводы», - цитирует Сульшера BBC.

Отметим, что «манкунианцы» успешно выступают и в английской Премьер-лиге, возглавляя турнирную таблицу после девятнадцати туров.