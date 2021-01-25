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Милнер – о поражении от «Манчестер Юнайтед»: «Я разбит»

25 Января 2021, 00:49,

Global Look Press

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в 1/16 финала Кубка Англии.

«У вас не будет второго шанса в матчах на вылет. Я разбит, потому что мы не выполнили свою работу. Нужно продолжать двигаться вперёд, в четверг у нас важный матч», - написал Милнер в «Твиттере».

35-летний Милнер сыграл девятнадцать матчей за английский клуб во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей.

Уже в четверг, 28 января, «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках английской Премьер-лиги, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Джеймс Милнер
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