Милнер – о поражении от «Манчестер Юнайтед»: «Я разбит»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в 1/16 финала Кубка Англии.

«У вас не будет второго шанса в матчах на вылет. Я разбит, потому что мы не выполнили свою работу. Нужно продолжать двигаться вперёд, в четверг у нас важный матч», - написал Милнер в «Твиттере».

35-летний Милнер сыграл девятнадцать матчей за английский клуб во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей.

Уже в четверг, 28 января, «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках английской Премьер-лиги, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.