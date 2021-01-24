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Клопп: «Мы очень сильно хотели пройти дальше, но сегодня этого было недостаточно»

24 Января 2021, 22:51,

Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в 1/16 Кубка Англии.

«Я увидел много хороших вещей, но мы допустили несколько ошибок, которые привели к пропущенным голам. Если ты хочешь победить, то должен быть лучше своего соперника, сегодня мы таковыми не были.

Мы должны извлечь что-то из этой игры, как и из любой другой.

Дубль Салаха? Это здорово, сегодняшняя игра может придать ему уверенности.

Мы очень сильно хотели пройти дальше, но сегодня этого было недостаточно», - цитирует Клоппа BBC.

Отметим, что «Ливерпуль» переживает не самые легкие времена, подопечные Клоппа не выигрывают три матча подряд.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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