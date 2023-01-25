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Англия. Кубок лиги

Гимараэс: «Поуп — лучший вратарь мира»

25 Января 2023 • 10:26 Комментировать
Саутгемптон
0:1
Ньюкасл
окончен

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (1:0) в первой полуфинальной игре Кубка английский лиги.

25-летний бразилец заявил, что очень горд своей командой, особенно выделив вратаря Ника Поупа, сохранившего свои ворота в неприкосновенности.

«Мы могли бы забить больше, но этот один гол в ворота «Саутгемптона» очень важен. Я хочу поблагодарить Ника Поупа. Думаю, что он лучший вратарь в мире», — цитирует Гимараэса Sky Sports.

Ответная игра между этими командами состоится 31 января. Начало — в 23:00 по московскому времени. Напомним, что победитель этого противостояния в финале турнира встретится с победителем пары «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Саутгемптон Ник Поуп Бруно Гимараэс
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