Наставник «Саутгемптона»: «Игрой команды я очень доволен, даже горжусь»

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Саутгемптон» сразился дома с «Ньюкаслом», однако не преуспел, потерпев поражение с минимальным счетом. Тем не менее, наставник «святых» Натан Джонс очень доволен, он напомнил о том, что его подопечные сражались с командой, которая занимает третье место в турнирной таблице АПЛ:

- Я горжусь тем, как сыграли ребята. Мы сражались против топ-команды, хорошо подготовленной физически. У них было время отдохнуть и подготовится, но мы все равно дали бой, шансы были у обеих команд. Нам чуть не хватает качества игры в широких зонах, как только мы это поправим, то, думаю, будем совсем другой командой, - цитирует слова Натана Джонса Sky Sports.