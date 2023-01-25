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Англия. Кубок лиги

Наставник «Саутгемптона»: «Игрой команды я очень доволен, даже горжусь»

25 Января 2023 • 02:38 Комментировать
Саутгемптон
0:1
Ньюкасл
окончен

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Саутгемптон» сразился дома с «Ньюкаслом», однако не преуспел, потерпев поражение с минимальным счетом. Тем не менее, наставник «святых» Натан Джонс очень доволен, он напомнил о том, что его подопечные сражались с командой, которая занимает третье место в турнирной таблице АПЛ:

- Я горжусь тем, как сыграли ребята. Мы сражались против топ-команды, хорошо подготовленной физически. У них было время отдохнуть и подготовится, но мы все равно дали бой, шансы были у обеих команд. Нам чуть не хватает качества игры в широких зонах, как только мы это поправим, то, думаю, будем совсем другой командой, - цитирует слова Натана Джонса Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Натан Джонс
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