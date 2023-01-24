Хау: «Полуфинала нам мало»

В настоящий момент английский «Ньюкасл» сражается с «Саутгемптоном» в матче полуфинала Кубка английской лиги, Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау дал понять, что его команда не удовлетворится полуфиналом турнира, а намерена пройти дальше. В последний раз «Ньюкасл» побеждал в кубковом состязании в 1055 году, это был Кубок Англии.

- Мы довольны полуфиналом, но этого недостаточно, да и любой, кто добоался до полуфинала, скажет вам именно это. Мы хотим в финал, но эти две игры будут очень сложными, - заявил Хау, слова которого цитирует BBC Sport.

Следить за событиями матча между «Ньюкаслом» и «Саутгемптоном» в рамках полуфинала Кубка английской лиги можно в формате прямой онлайн-трансляции, она уже доступна на нашем сайте.