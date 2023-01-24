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Англия. Кубок лиги

Хау: «Полуфинала нам мало»

24 Января 2023 • 23:31 Комментировать
Саутгемптон
0:0
Ньюкасл
1 4.70 X 3.70 2 1.77
2-й тайм

В настоящий момент английский «Ньюкасл» сражается с «Саутгемптоном» в матче полуфинала Кубка английской лиги, Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау дал понять, что его команда не удовлетворится полуфиналом турнира, а намерена пройти дальше. В последний раз «Ньюкасл» побеждал в кубковом состязании в 1055 году, это был Кубок Англии.

- Мы довольны полуфиналом, но этого недостаточно, да и любой, кто добоался до полуфинала, скажет вам именно это. Мы хотим в финал, но эти две игры будут очень сложными, - заявил Хау, слова которого цитирует BBC Sport.

Следить за событиями матча между «Ньюкаслом» и «Саутгемптоном» в рамках полуфинала Кубка английской лиги можно в формате прямой онлайн-трансляции, она уже доступна на нашем сайте

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Ньюкасл Саутгемптон
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САУТГЕМПТОН НЬЮКАСЛ
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