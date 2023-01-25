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Англия. Кубок лиги

Хау: «Ещё ничего не решено»

25 Января 2023 • 03:10 Комментировать
Саутгемптон
0:1
Ньюкасл
окончен

«Ньюкасл» обыграл в гостевом матче «Саутгемптон» с минимальным счетом, это случилось в рамках первого полуфинального матча Кубка английской лиги. Несмотря на это, Эдди Хау, наставник команды, считает, что все решится только во втором матче, который состоится ровно через неделю. Ранее он давал понять, что «Ньюкасл» твердо настроен пройти в финал кубка английской лиги, в силу того, что команда не выигрывала крупный турнир с 1955 года.

- Жесткая игра, обе команды создавали моменты и могли выиграть игру, но мы смогли забить, хотя до этого не были клинически опасны. Доволен победой, но 1:0 - скользкий счет, ничего не решено, - цитирует Хау Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Саутгемптон Эдди Хау
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