«Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон» в первом полуфинале Кубка лиги

После победы над «Манчестер Сити» «Саутгемптону» остаётся лишь шаг до финала, и на его пути встал ещё один лидер Премьер-лиги, «Ньюкасл». Игра получилась равной и боевой. В конце первого тайма гости отправили мяч в сетку, но одновременно с голевым ударом Жоэлинтона прозвучал свисток, нарушение правил в атаке. Он же мог забивать по правилам, но в начале второго тайма метров с пяти пробил над рамкой. Тут же Свен Ботман с дальнего угла вратарской попал в сетку, но с другой стороны. В ответ вышедший на замену Че Адам целил в дальний угол ворот, и голкипер ногой парировал. Еще одна попытка форварда, с разворота метров с пяти, и снова вратарь на месте.

Судьбу поединка решил момент на 73-й минуте. Свежий Александр Исак прорвался к воротам по правому краю поля и вложил мяч в ногу Жоэлинтона. В ответ соперник тут же забил, но Адам Армстронг заковырял мяч в сетку с помощью руки.

1:0, ответный матч состоится 31 января. В среду во втором полуфинале сыграют «Ноттингем Форест» и «МЮ».