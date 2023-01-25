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Англия. Кубок лиги

«Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон» в первом полуфинале Кубка лиги

25 Января 2023 • 00:59 Комментировать
Саутгемптон
0:1
Ньюкасл
окончен

После победы над «Манчестер Сити» «Саутгемптону» остаётся лишь шаг до финала, и на его пути встал ещё один лидер Премьер-лиги, «Ньюкасл». Игра получилась равной и боевой. В конце первого тайма гости отправили мяч в сетку, но одновременно с голевым ударом Жоэлинтона прозвучал свисток, нарушение правил в атаке. Он же мог забивать по правилам, но в начале второго тайма метров с пяти пробил над рамкой. Тут же Свен Ботман с дальнего угла вратарской попал в сетку, но с другой стороны. В ответ вышедший на замену Че Адам целил в дальний угол ворот, и голкипер ногой парировал. Еще одна попытка форварда, с разворота метров с пяти, и снова вратарь на месте.

Судьбу поединка решил момент на 73-й минуте. Свежий Александр Исак прорвался к воротам по правому краю поля и вложил мяч в ногу Жоэлинтона. В ответ соперник тут же забил, но Адам Армстронг заковырял мяч в сетку с помощью руки.

1:0, ответный матч состоится 31 января. В среду во втором полуфинале сыграют «Ноттингем Форест» и «МЮ».

Протокол игры  
Саутгемптон0:1Ньюкасл
  73'Жоэлинтон (0:1)
Базуну ГэвинУокер-Питерс Кайл 88' (Беднарек Ян ( 88') Лянко Войнович  84'Чалета-Цар Дуе  28'  86'Салису Мохаммед  90'Алькарас Карлос  37'Диалло Ибраима 82' (Лавия Ромео ( 82') Дженепо Мусса 45' (Армстронг Адам ( 45') Уорд-Праус Джеймс  44'Оршич Мислав 57' (Адамс Че ( 57') Мара Секу 57' (Эдози Самуэль ( 57')
Запасные: Эльюнусси МохамедПерро РоменКабальеро ВиллиМэйтленд-Найлс Эйнсли
Поуп НикТриппьер Киран  70'Шёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс Бруно  87'Уиллок Джо 67' (Сен-Максимен Аллан ( 67'  84') Альмирон Мигель 78' (Мёрфи Джейкоб ( 78') Уилсон Каллум 67' (Исак Александр ( 67') Жоэлинтон
Запасные: Льюис ДжамалРитчи МэттЛасcеллс ДжамалАндерсон ЭллиотДарлоу КарлМанкильо Хави
24 января. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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Ньюкасл Саутгемптон
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