Компани – о победе «Бёрнли» в Чемпионшипе: «Воспоминания на всю жизнь»

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани поделился эмоциями после досрочного завоевания чемпионского титула с командой.

«Бордовые» стали победителями Чемпионшипа после минимальной победы над «Блэкберном». Отрыв коллектива Компани от идущего вторым «Шеффилд Юнайтед» составляет 13 очков – такой задел «клинки» уже не смогут отыграть за четыре оставшихся матча.

«Многие говорили о том, как мы хороши с мячом, но сегодня нам пришлось проявить себя в обороне, и я горжусь тем, что продемонстрировали игроки.

Это огромное достижение. Сегодняшний день навсегда останется в нашей памяти. Это воспоминания на всю жизнь, и никто у нас этого не отнимет», – цитирует Fotmob бельгийца.