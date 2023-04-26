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Англия. Чемпионшип

Компани – о победе «Бёрнли» в Чемпионшипе: «Воспоминания на всю жизнь»

26 Апреля 2023 • 01:47 Комментировать
Блэкберн
0:1
Бёрнли
окончен

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани поделился эмоциями после досрочного завоевания чемпионского титула с командой.

«Бордовые» стали победителями Чемпионшипа после минимальной победы над «Блэкберном». Отрыв коллектива Компани от идущего вторым «Шеффилд Юнайтед» составляет 13 очков – такой задел «клинки» уже не смогут отыграть за четыре оставшихся матча. 

«Многие говорили о том, как мы хороши с мячом, но сегодня нам пришлось проявить себя в обороне, и я горжусь тем, что продемонстрировали игроки.

Это огромное достижение. Сегодняшний день навсегда останется в нашей памяти. Это воспоминания на всю жизнь, и никто у нас этого не отнимет», – цитирует Fotmob бельгийца.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Венсан Компани
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