Компани прокомментировал слухи о возможном назначении в «Челси»

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани не планирует менять место работы в ближайшее время.

Бельгиец добился успеха у руля «Бёрнли», сумев вернуть команду в Премьер-лигу. Недавно различные ресурсы сообщили о возможном назначении Компани на должность рулевого «Челси».

«Я не участвую во всём этом. Единственное, что меня сейчас волнует, – достижение успеха с моей нынешней командой. Я думаю только о том, как выигрывать футбольные матчи», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо наставника, ответившего на вопрос о связях с «Челси».

Напомним, что до конца текущего сезона с лондонцами будет работать Фрэнк Лэмпард.