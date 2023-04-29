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Англия. Чемпионшип

Албанский голкипер «Бёрнли» шикарно отметил возвращение в АПЛ, оставив 10 тысяч евро чаевых официантке

29 Апреля 2023 • 03:40 Комментировать
Блэкберн
0:1
Бёрнли
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«Бёрнли» эффектно вернулся в высшую лигу английского чемпионата, команда сделала это за шесть туров до окончания чемпионата. Разумеется, под стать были и торжества - Ариянет Мурич, 24-летний албанский голкипер «Бёрнли», в прошлом бывший резервистом Эдерсона из «Манчестер Сити», славно погулял в мюнхенском баре.

Игрок заказал элитной выпивки на 31 752 фунтов стерлингов (а это более 35 тысяч евро) для себя и своих друзей, но на этом не успокоился и вручил 25-летней немецкой официантке по имени Шанталь... 8800 фунтов в качестве чаевых, сообщает Bild.

Возможно, столь щедрым Ариянет стал, насмотревшись на очень откровенное декольте девушки с очень крутыми «склонами» (для желающих лично посмотреть, что так впечатлило Мурича - гугл, Arijanet Murić Bild Chantal).

Шанталь, надо отдать ей должное, поделилась такими щедрыми чаевыми со всеми, кто помогал ей в работе в тот вечер, а себе на эти деньги купила пятимесячного померанского шпица.

- Я пригласила всех друзей-коллег и поделилась с ними, с посудомойками, с джиджеем, со всеми. Мурич? О, это очень приятный гость, который знает, как создать хорошую атмосферу, - охарактеризовала щедрого албанского кипера Шанталь. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Ариянет Мурич
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