Албанский голкипер «Бёрнли» шикарно отметил возвращение в АПЛ, оставив 10 тысяч евро чаевых официантке

«Бёрнли» эффектно вернулся в высшую лигу английского чемпионата, команда сделала это за шесть туров до окончания чемпионата. Разумеется, под стать были и торжества - Ариянет Мурич, 24-летний албанский голкипер «Бёрнли», в прошлом бывший резервистом Эдерсона из «Манчестер Сити», славно погулял в мюнхенском баре.

Игрок заказал элитной выпивки на 31 752 фунтов стерлингов (а это более 35 тысяч евро) для себя и своих друзей, но на этом не успокоился и вручил 25-летней немецкой официантке по имени Шанталь... 8800 фунтов в качестве чаевых, сообщает Bild.

Возможно, столь щедрым Ариянет стал, насмотревшись на очень откровенное декольте девушки с очень крутыми «склонами» (для желающих лично посмотреть, что так впечатлило Мурича - гугл, Arijanet Murić Bild Chantal).

Шанталь, надо отдать ей должное, поделилась такими щедрыми чаевыми со всеми, кто помогал ей в работе в тот вечер, а себе на эти деньги купила пятимесячного померанского шпица.

- Я пригласила всех друзей-коллег и поделилась с ними, с посудомойками, с джиджеем, со всеми. Мурич? О, это очень приятный гость, который знает, как создать хорошую атмосферу, - охарактеризовала щедрого албанского кипера Шанталь.