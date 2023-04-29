Компани сорвал аплодисменты поклонников «Блэкберна» благородным жестом

Мы уже сообщали о том, что «Бёрнли» обыграл «Блэкберн» и досрочно оформил не только выход в АПЛ, но и победу в Чемпионшипе. Сразу после игры двое игроков «Бёрнли», находясь под воздействием эйфории, подошли к трибуне с поклонниками «Блэкберна» и принялись праздновать там победу, явно действуя на нервы раздосадованным фанатам «дроздов».

Эту сцену прикончил бельгийский наставник «Бёрнли» Венсан Компани - заметив происходящее, он подошел к весельчакам, и, словно нашкодивших котят, убрал с глаз долой. За что заслужил овации со стороны удивленной публики, оценившей благородный жест.