«Ноттингем Форест» впервые с 1999 года сыграет в Премьер-лиге

В воскресенье в Англии за выход в Премьер-лигу сражались «Хаддерсфилд Таун» и «Ноттингем Форест». Битва получилась малособытийной и не богатой на опасные моменты. Оба удара в створ за 90 минут на счету номинальных гостей, но гол был забит в другом эпизоде. В конце первого тайма Леви Колуилл срезал мяч в свои ворота, прерывая прострел «лесников», - 0:1.

Не игравший с 1999 года в элите «Ноттингем Форест» вышел в Премьер-лигу вместе с «Фулхэмом» и «Борнмутом».