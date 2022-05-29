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Англия. Чемпионшип

«Ноттингем Форест» впервые с 1999 года сыграет в Премьер-лиге

29 Мая 2022 • 20:25 Комментировать (1)
Хаддерсфилд Таун
0:1
Ноттингем Форест
окончен

В воскресенье в Англии за выход в Премьер-лигу сражались «Хаддерсфилд Таун» и «Ноттингем Форест». Битва получилась малособытийной и не богатой на опасные моменты. Оба удара в створ за 90 минут на счету номинальных гостей, но гол был забит в другом эпизоде. В конце первого тайма Леви Колуилл срезал мяч в свои ворота, прерывая прострел «лесников», - 0:1.

Не игравший с 1999 года в элите «Ноттингем Форест» вышел в Премьер-лигу вместе с «Фулхэмом» и «Борнмутом».

Протокол игры  
Хаддерсфилд Таун 0:1Ноттингем Форест
  43'Колуилл Леви (0:1)
Николлс ЛиЛис ТомСарр Мамаду-Наби  57' (Jonathan Russell (  57') Колуилл ЛевиПипаХогг ДжонатанО'Брайен ЛьюисТоффоло Харри   73'Синани Данел  66' (Холмс Дуэйн (  66') Уорд Даниэль  67' (Роудс Джордан (  67') Томас Сорба
Запасные: Анджорин ФаустиноПирсон МэттьюБлэкмен ДжамалТёртон Оливер
Самба Брис  90' (Хорват Этан (  90') Уорролл ДжоКук СтивМаккена СкоттСпенс ДжедЙейтс РайанГарнер ДжеймсКолбэк ДжекСинкернагель Филип   55'  74' (Лоу Макс (  74') Джонсон БреннанДэвис Кинан  66' (Сарридж Сэм (  66')
Запасные: Кафу КарлушЛолли ДжоМайтен АлександрФигейреду Тобиаш
29 мая. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Хаддерсфилд Таун
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окончен Хаддерсфилд Таун 0:1 Ноттингем Форест 3.90 3.20 2.10
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