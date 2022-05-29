«Ноттингем Форест» впервые с 1999 года сыграет в Премьер-лиге

В воскресенье в Англии за выход в Премьер-лигу сражались «Хаддерсфилд Таун» и «Ноттингем Форест». Битва получилась малособытийной и не богатой на опасные моменты. Оба удара в створ за 90 минут на счету номинальных гостей, но гол был забит в другом эпизоде. В конце первого тайма Леви Колуилл срезал мяч в свои ворота, прерывая прострел «лесников», - 0:1.
Не игравший с 1999 года в элите «Ноттингем Форест» вышел в Премьер-лигу вместе с «Фулхэмом» и «Борнмутом».
Протокол игры
|43'Колуилл Леви (0:1)
Николлс Ли•Лис Том•Сарр Мамаду-Наби 57' (Jonathan Russell ( 57') •Колуилл Леви•Пипа•Хогг Джонатан•О'Брайен Льюис•Тоффоло Харри • 73'Синани Данел 66' (Холмс Дуэйн ( 66') •Уорд Даниэль 67' (Роудс Джордан ( 67') •Томас Сорба
Самба Брис 90' (Хорват Этан ( 90') •Уорролл Джо•Кук Стив•Маккена Скотт•Спенс Джед•Йейтс Райан•Гарнер Джеймс•Колбэк Джек•Синкернагель Филип 55' 74' (Лоу Макс ( 74') •Джонсон Бреннан•Дэвис Кинан 66' (Сарридж Сэм ( 66')
Запасные: Кафу Карлуш•Лолли Джо•Майтен Александр•Фигейреду Тобиаш
29 мая. Стадион "Уэмбли" (Лондон).