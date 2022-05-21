Джейк Дэниелс рассказал о реакции людей на каминг-аут

Полузащитник английского клуба «Блэкпул» Джейк Дэниелс рассказал о том, как отреагировали люди на его каминг-аут.

Футболист признался, что ему потребовалось несколько дней для того, чтобы переварить произошедшее, а также поблагодарил близких и клуб за поддержку.

«Я был поражён любовью и поддержкой, которые получил. Это было невероятно трогательно. Я благодарен семье и друзьям за то, что дали мне сил продолжать двигаться дальше», — заявил Дэниелс в своих социальных сетях.

Также 17-летний игрок признался, что очень горд быть частью такого принимающего и поддерживающего сообщества.