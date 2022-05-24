«Тоттенхэм» начал переговоры по переходу молодой звезды Чемпионшипа

«Тоттенхэм» начал переговоры по переходу молодой звезды «Мидлсбро» Джеда Спенса. 21-летний правый защитник провел этот сезон в Чемпионшипе в «Ноттингем Форест» на правах аренды из «Мидлсбро» и вызвал интерес среди нескольких влиятельных клубов АПЛ. Футболист помог «Форест» пробиться в финал плей-офф Чемпионшипа, где 29 мая его клуб встретится с «Хаддерсфилдом».

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не удовлетворен выступлениями на позиции правого защитника Эмерсона Рояла и рассматривает Спенса, как футболиста, способного усилить состав «шпор».

В этом сезоне футболист провел в Чемпионшипе 44 игры, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.