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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» начал переговоры по переходу молодой звезды Чемпионшипа

24 Мая 2022 • 21:39 Комментировать
Хаддерсфилд Таун
...
Ноттингем Форест
3.65 3.20 2.13
29.05 18:30

«Тоттенхэм» начал переговоры по переходу молодой звезды «Мидлсбро» Джеда Спенса. 21-летний правый защитник провел этот сезон в Чемпионшипе в «Ноттингем Форест» на правах аренды из «Мидлсбро» и вызвал интерес среди нескольких влиятельных клубов АПЛ. Футболист помог «Форест» пробиться в финал плей-офф Чемпионшипа, где 29 мая его клуб встретится с «Хаддерсфилдом».

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не удовлетворен выступлениями на позиции правого защитника Эмерсона Рояла и рассматривает Спенса, как футболиста, способного усилить состав «шпор».

В этом сезоне футболист провел в Чемпионшипе 44 игры, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ноттингем Форест Мидлсбро Джед Спенс
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ХАДДЕРСФИЛД ТАУН НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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