Определились участники финала за последнюю путевку в английскую Премьер-лигу

«Хаддерсфилд» и «Ноттингем Форест» разыграют между собой последнюю путевку в АПЛ,они сразятся в финале плей-офф. Ранее «Фулхэм» и «Борнмут» вышли в АПЛ напрямую. «Хаддерсфилд» обыграл в двухматчевом противостоянии «Лутон» (1:0 и 1:1), в то время как «Ноттингем Форест» справился с «Шеффилд Юнайтед», но лишь после исполнения серии пенальти - команды обменялись гостевыми победами со счетом 2:1.

«Хаддферсфилд» относительно недавно выступал в АПЛ, но по итогам сезона 2018/2019 вылетел из высшей лиги. А вот «Ноттингем Форест» не выступал в АПЛ с конца 90-х годов прошлого века.