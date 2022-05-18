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Англия. Чемпионшип

Определились участники финала за последнюю путевку в английскую Премьер-лигу

18 Мая 2022 • 03:26 Комментировать
Хаддерсфилд Таун
...
Ноттингем Форест
29.05 18:30

«Хаддерсфилд» и «Ноттингем Форест» разыграют между собой последнюю путевку в АПЛ,они сразятся в финале плей-офф. Ранее «Фулхэм» и «Борнмут» вышли в АПЛ напрямую. «Хаддерсфилд» обыграл в двухматчевом противостоянии «Лутон» (1:0 и 1:1), в то время как «Ноттингем Форест» справился с «Шеффилд Юнайтед», но лишь после исполнения серии пенальти - команды обменялись гостевыми победами со счетом 2:1.

«Хаддферсфилд» относительно недавно выступал в АПЛ, но по итогам сезона 2018/2019 вылетел из высшей лиги. А вот «Ноттингем Форест» не выступал в АПЛ с конца 90-х годов прошлого века.   

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Ноттингем Форест Хаддерсфилд Таун
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ХАДДЕРСФИЛД ТАУН НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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окончен после пенальти Ноттингем Форест 1:2 Шеффилд Юнайтед 0.00 0.00 0.00
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