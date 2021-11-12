Галактионов: Ребята голодны до побед

Наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов оценил игру подопечных в матче квалификации Евро-2023 с командой Словакии (3:0).

Он отметил, что в команде собраны трудолюбивые игроки. Также специалист похвалил Гамида Агаларова, который ранее получил вызов в национальную сборную.

«У нас есть конкуренция. Ребята стараются, бьются. Они голодны до побед и хотят сделать себе хорошую карьеру», - цитирует Галактионова «Спорт-Экспресс».

Сборная России набрала 12 очков в пяти поединках. Команда идет второй в таблице. Столько же очков у Испании, которая провела на матч меньше.

В следующем туре молодёжная сборная России сразится с Испанией. Словакия встретится на выезде с Литвой.