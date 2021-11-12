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Агаларов напомнил о себе Карпину: Российская молодёжка размялась на Словакии перед ключевым матчем с Испанией

12 Ноября 2021 • 21:52 Комментировать
Россия (до 21 года)
3:0
Словакия (до 21 года)
окончен

В пятом туре отборочного этапа к молодёжному Евро-2023 (U-21) сборная России принимала Словакию.

Протокол игры  
Россия (до 21 года) 3:0 Словакия (до 21 года)
(1:0) Хлусевич Даниил 34'    
(2:0) Агаларов Гамид 45'    
(3:0) Сулейманов Тимур 82'    
Бориско Максим Степанов Данил Прохин Данила Литвинов Руслан Сильянов Александр Мухин Максим Умяров Наиль Марадишвили Константин Хлусевич Даниил Севикян Эдгар Агаларов Гамид
Запасные: Черников Александр Пруцев Данил Боженов Кирилл Кузьмичев Иван Тюкавин Константин Кравцов Кирилл Агкацев Станислав Иосифов Никита Сулейманов Тимур
Крайчирик Иван Месик Иван Оберт Адам Коша Себастьян Кадак Якуб Покорны Петер Samuel Lavrincik Roland Galcik Капралик Адриан Труса Матей Малы Матуш
Запасные: Кмет Матуш Небыла Себастьян Белько Любомир Гольян Адам Гоно Мирослав Лихи Филип Войтко Матуш Суля Самуэл
12 ноября.

 

Чтобы попасть в финальную часть турнира, избежав стыковых матчей, нужно занять первое место в своей группе либо стать лучшей из вторых команд. Испанцам наши уже успели проиграть на выезде, так что теперь где-нибудь осекаться россиянам очень рискованно. Три других матча они выиграли, а в ноябре календарь сводит их со Словакией и Испанией (оба раза – дома).

Против Словакии у нашей молодёжки игра стала складываться нормально. Подопечные Михаила Галактионова стремились вести комбинационную игру и действовали преимущественно первым номером. Зрителей на трибунах «Арены Химки» не хватало, но россиянам это не мешало играть по-хозяйски. Нашими был создан ряд полумоментов. В частности, пара попыток оказались нерезультативными у Марадишвили. Со стороны гостей же забить старался Капралик, не попадавший в створ.

На 25-й минуте Литвинов пробил головой после навеса справа с углового – рядом с правой штангой. А удача пришла к молодёжной сборной России во время дальнего удара. Хлусевич неплохо так приложился по мячу, а вообще-то очень хорошо. Снаряд нашёл себя в левом нижнем углу (1:0). Сразу после года Хлусевич ещё откликнулся на прострел справа – попал в Крайчирика. Вскоре состоялся прострел самого Хлусевича слева, и Севикян в ближнем углу не справился с вратарём.

Агаларов забил в этом сезоне за «Уфу» почти все голы команды, и ему нужно держать марку в молодёжке. Тем более что Валерий Карпин отказался от услуг Гамида, и ему в течение нескольких дней остаётся только доказывать свою состоятельность в молодёжке. И в конце первого тайма он её доказал. Кстати, Марадишвили, выполнивший на Агаларова ассистентскую скидку под результативный удар головой, тоже был отцеплен Карпиным из расширенного списка главной сборной.

В общем, к перерыву был счёт 2:0. Но могло быть и 1:1, если бы судья немного раньше гола Агаларова назначил пенальти за игру Прохина рукой в своей штрафной. Но арбитр никакого одиннадцатиметрового не назначил, и хозяева подошли ко второму тайму в благоприятном расположении духа. Словаки не смогли прочно перехватить инициативу, и наши играли в своё удовольствие, не отказываясь от попыток сделать счёт крупным. Возможно, молодёжная сборная не хотела отставать от основной, которая накануне разгромила Кипр со счётом 6:0.

Но забить столько у команды Галактионова не получилось – она ограничилась трёшечкой. Хотя созданных моментов вполне хватило бы и на шестёрочку. Тот же Хлусевич, перекидывая чужого вратаря, попал в перекладину, и Тюкавин умудрился промахнуться из весьма выгодной позиции. Ну да, гости тоже отметились попаданием в перекладину – её сотряс Кметь. А на 82-й минуте оправдал свой недавний выход на замену Тимур Сулейманов. Получив пас от Тюкавина, он здорово разобрался внутри штрафной и сделал счёт 3:0.

Молодёжная сборная России обыграла словаков, как и просто сборная России в прошлом месяце. Но если дружина Карпина победила минимально и почти весь матч отбивалась, то футбольная банда Галактионова разгромила соперника с инициативной игрой. Но решающие сражения у неё впереди. Ближайший матч – домашний с Испанией, и вот он как раз рассматривается в качестве ключевого или одного из ключевых. С учётом поражения в первом туре от пиренейцев со счётом 1:4, желательно разгромить их теперь с более крупным счётом. Но легко написать, а трудно сделать. Испания в футболе – это всё-таки не Словакия.

Кирилл Иванцов

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Молодёжная сборная Словакии Молодёжная сборная России
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