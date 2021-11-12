Агаларов напомнил о себе Карпину: Российская молодёжка размялась на Словакии перед ключевым матчем с Испанией

В пятом туре отборочного этапа к молодёжному Евро-2023 (U-21) сборная России принимала Словакию.

Чтобы попасть в финальную часть турнира, избежав стыковых матчей, нужно занять первое место в своей группе либо стать лучшей из вторых команд. Испанцам наши уже успели проиграть на выезде, так что теперь где-нибудь осекаться россиянам очень рискованно. Три других матча они выиграли, а в ноябре календарь сводит их со Словакией и Испанией (оба раза – дома).

Против Словакии у нашей молодёжки игра стала складываться нормально. Подопечные Михаила Галактионова стремились вести комбинационную игру и действовали преимущественно первым номером. Зрителей на трибунах «Арены Химки» не хватало, но россиянам это не мешало играть по-хозяйски. Нашими был создан ряд полумоментов. В частности, пара попыток оказались нерезультативными у Марадишвили. Со стороны гостей же забить старался Капралик, не попадавший в створ.

На 25-й минуте Литвинов пробил головой после навеса справа с углового – рядом с правой штангой. А удача пришла к молодёжной сборной России во время дальнего удара. Хлусевич неплохо так приложился по мячу, а вообще-то очень хорошо. Снаряд нашёл себя в левом нижнем углу (1:0). Сразу после года Хлусевич ещё откликнулся на прострел справа – попал в Крайчирика. Вскоре состоялся прострел самого Хлусевича слева, и Севикян в ближнем углу не справился с вратарём.

Агаларов забил в этом сезоне за «Уфу» почти все голы команды, и ему нужно держать марку в молодёжке. Тем более что Валерий Карпин отказался от услуг Гамида, и ему в течение нескольких дней остаётся только доказывать свою состоятельность в молодёжке. И в конце первого тайма он её доказал. Кстати, Марадишвили, выполнивший на Агаларова ассистентскую скидку под результативный удар головой, тоже был отцеплен Карпиным из расширенного списка главной сборной.

В общем, к перерыву был счёт 2:0. Но могло быть и 1:1, если бы судья немного раньше гола Агаларова назначил пенальти за игру Прохина рукой в своей штрафной. Но арбитр никакого одиннадцатиметрового не назначил, и хозяева подошли ко второму тайму в благоприятном расположении духа. Словаки не смогли прочно перехватить инициативу, и наши играли в своё удовольствие, не отказываясь от попыток сделать счёт крупным. Возможно, молодёжная сборная не хотела отставать от основной, которая накануне разгромила Кипр со счётом 6:0.

Но забить столько у команды Галактионова не получилось – она ограничилась трёшечкой. Хотя созданных моментов вполне хватило бы и на шестёрочку. Тот же Хлусевич, перекидывая чужого вратаря, попал в перекладину, и Тюкавин умудрился промахнуться из весьма выгодной позиции. Ну да, гости тоже отметились попаданием в перекладину – её сотряс Кметь. А на 82-й минуте оправдал свой недавний выход на замену Тимур Сулейманов. Получив пас от Тюкавина, он здорово разобрался внутри штрафной и сделал счёт 3:0.

Молодёжная сборная России обыграла словаков, как и просто сборная России в прошлом месяце. Но если дружина Карпина победила минимально и почти весь матч отбивалась, то футбольная банда Галактионова разгромила соперника с инициативной игрой. Но решающие сражения у неё впереди. Ближайший матч – домашний с Испанией, и вот он как раз рассматривается в качестве ключевого или одного из ключевых. С учётом поражения в первом туре от пиренейцев со счётом 1:4, желательно разгромить их теперь с более крупным счётом. Но легко написать, а трудно сделать. Испания в футболе – это всё-таки не Словакия.

Кирилл Иванцов