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Хлусевич открыл счёт в матче между молодёжными сборными России и Словакии

12 Ноября 2021 • 20:49 Комментировать (1)
Россия (до 21 года)
3:0
Словакия (до 21 года)
окончен

В эти минуты в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы 2023 года сборная России (до 21) принимает ровесников из Словакии.

Хозяева повели в счете на 35-й минуте. Хлусевич с левого фланга коротко сыграл в штрафную площадку на Севикяна, после чего ринулся в центр. Эдгар удобно выкатил ответный пас, и метров с 20-ти Даниил пальнул в касание точно в ближний нижний угол.

Стоит отметить, что Хлусевич забил уже третий гол в текущем отборе (до этого он дважды поразил ворота Мальты). Напомним, Даниил выступает в РПЛ за тульский «Арсенал».

Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на LiveResult.Ru.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России Даниил Хлусевич
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Комментарии (1)
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Don sangre
12 Ноября 2021 в 21:51
Неплохо..... Возможно в январе Спартак пополнится качественным игроком...
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12.11  21:00 Брамфельдер ... Дассендорф
12.11  22:00 Гамбург-3 ... Рюгенберген
Идет 0 минута Montserrat U20 0:0 Barbados U20
12.11  23:00 Dergview FC ... Аннаг Юнайтед
13.11  07:00 Урава (жен) ... Вегальта Сендай (жен)
13.11  08:00 Omiya Ardija Ventus W ... Эльфен Саитама (жен)
13.11  13:00 Шотландия (до 19 лет) ... Гибралтар (до 19 лет)
13.11  13:00 Голландия (до 19 лет) ... Кипр (до 19 лет)
13.11  13:00 Румыния (до 19 лет) ... Сан-Марино (до 19 лет)
13.11  14:00 Хорватия (до 19 лет) ... Армения (до 19 лет)
13.11  14:00 Франция (до 19 лет) ... Северная Македония (до 19 лет)
13.11  15:00 Англия (до 19 лет) ... Швейцария (до 19 лет)
13.11  15:00 Германия (до 19 лет) ... Россия (до 19 лет)
13.11  15:30 Болгария (до 19 лет) ... Черногория (до 19 лет)
13.11  15:30 Ирландия (до 19 лет) ... Босния и Герцеговина (до 19 лет)
13.11  16:00 Майендорф ... Хамм Юнайтед
13.11  16:00 Сербия (до 19 лет) ... Албания (до 19 лет)
13.11  16:00 Греция (до 19 лет) ... Фарерские острова (до 19 лет)
13.11  17:00 Турция (до 19 лет) ... Латвия (до 19 лет)
13.11  18:00 Дандела ... Ардс
13.11  18:00 АФК Ньюри Сити ... Баллинамаллард Юнайтед
13.11  18:00 Лафголл ... Кнокбреда
13.11  18:00 Балликлэр Комрейдс ... Queen's University
13.11  18:00 Харлэнд и Вульф Велдерс ... Инститьют
13.11  19:00 Симарронес-2 ... Депортиво Тепик ДжАП
13.11  20:00 Украина (до 17 лет) ... Казахстан (до 17 лет)
13.11  20:00 Португалия (до 17 лет) ... Уэльс (до 17 лет)
13.11  20:00 Бельгия (до 19 лет) ... Люксембург (до 19 лет)
13.11  20:00 Испания (до 19 лет) ... Азербайджан (до 19 лет)
13.11  20:00 Зюдерельбе ... Осдорф
13.11  20:30 Швеция (до 19 лет) ... Андорра (до 19 лет)
13.11  20:40 Израиль (до 19 лет) ... Молдова (до 19 лет)
13.11  22:00 Форталеза ... Унион Магдалена 1.96 3.45 3.45
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Сегодня, 12 Ноября
21:09 · Чемпионат Европы (до 21 года)
В матче Россия - Словакия арбитр не назначил пенальти за игру Прохина рукой
20:49 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Хлусевич открыл счёт в матче между молодёжными сборными России и Словакии 1
19:36 · Чемпионат Европы (до 21 года)
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