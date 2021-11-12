Хлусевич открыл счёт в матче между молодёжными сборными России и Словакии

В эти минуты в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы 2023 года сборная России (до 21) принимает ровесников из Словакии.
Хозяева повели в счете на 35-й минуте. Хлусевич с левого фланга коротко сыграл в штрафную площадку на Севикяна, после чего ринулся в центр. Эдгар удобно выкатил ответный пас, и метров с 20-ти Даниил пальнул в касание точно в ближний нижний угол.
Стоит отметить, что Хлусевич забил уже третий гол в текущем отборе (до этого он дважды поразил ворота Мальты). Напомним, Даниил выступает в РПЛ за тульский «Арсенал».
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