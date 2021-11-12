В матче Россия - Словакия арбитр не назначил пенальти за игру Прохина рукой

В эти минуты в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы 2023 года сборная России (до 21) принимает ровесников из Словакии.

После первого тайма хозяева выигрывают со счетом 2:0. Голы забили Даниил Хлусевич и Гамид Агаларов.

На 35-й минуте россияне вышли вперед. Хлусевич с левого фланга коротко сыграл в штрафную площадку на Севикяна, после чего ринулся в центр. Эдгар удобно выкатил ответный пас, и метров с 20-ти Даниил пальнул в касание точно в ближний нижний угол. Что касается Агаларова, то он отличился на 45-й минуте.

Стоит отметить, что незадолго до перерыва судья матча не назначил пенальти в ворота сборной России за игру Прохина рукой в штрафной.

Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на LiveResult.Ru.