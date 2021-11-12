​Агаларов – в основе: Молодёжная сборная России назвала состав на матч

В пятницу вечером молодёжная сборная России проведёт матч отбора на чемпионат Европы против Словакии. Рулевой российской молодёжки Михаил Галактионов решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Бориско, Прохин, Литвинов, Степанов, Сильянов, Мухин, Умяров, Марадишвили, Севикян, Хлусевич, Агаларов.

Стоит сказать, что на острие атаки молодёжной сборной России будет действовать Гамид Агаларов – форвард «Уфы», который на сегодняшний день лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги.

Следить за матчем молодёжных сборных России и Словакии можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.