​Агаларов – в основе: Молодёжная сборная России назвала состав на матч

В пятницу вечером молодёжная сборная России проведёт матч отбора на чемпионат Европы против Словакии. Рулевой российской молодёжки Михаил Галактионов решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:
Бориско, Прохин, Литвинов, Степанов, Сильянов, Мухин, Умяров, Марадишвили, Севикян, Хлусевич, Агаларов.
Стоит сказать, что на острие атаки молодёжной сборной России будет действовать Гамид Агаларов – форвард «Уфы», который на сегодняшний день лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги.
Следить за матчем молодёжных сборных России и Словакии можно будет в
текстовой трансляции на LiveResult.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.11 21:00
Брамфельдер
...
Дассендорф
12.11 22:00
Гамбург-3
...
Рюгенберген
Идет 0 минута
Montserrat U20
0:0
Barbados U20
12.11 23:00
Dergview FC
...
Аннаг Юнайтед
13.11 07:00
Урава (жен)
...
Вегальта Сендай (жен)
13.11 08:00
Omiya Ardija Ventus W
...
Эльфен Саитама (жен)
13.11 13:00
Шотландия (до 19 лет)
...
Гибралтар (до 19 лет)
13.11 13:00
Голландия (до 19 лет)
...
Кипр (до 19 лет)
13.11 13:00
Румыния (до 19 лет)
...
Сан-Марино (до 19 лет)
13.11 14:00
Хорватия (до 19 лет)
...
Армения (до 19 лет)
13.11 14:00
Франция (до 19 лет)
...
Северная Македония (до 19 лет)
13.11 15:00
Англия (до 19 лет)
...
Швейцария (до 19 лет)
13.11 15:00
Германия (до 19 лет)
...
Россия (до 19 лет)
13.11 15:30
Болгария (до 19 лет)
...
Черногория (до 19 лет)
13.11 15:30
Ирландия (до 19 лет)
...
Босния и Герцеговина (до 19 лет)
13.11 16:00
Майендорф
...
Хамм Юнайтед
13.11 16:00
Сербия (до 19 лет)
...
Албания (до 19 лет)
13.11 16:00
Греция (до 19 лет)
...
Фарерские острова (до 19 лет)
13.11 17:00
Турция (до 19 лет)
...
Латвия (до 19 лет)
13.11 18:00
Дандела
...
Ардс
13.11 18:00
АФК Ньюри Сити
...
Баллинамаллард Юнайтед
13.11 18:00
Лафголл
...
Кнокбреда
13.11 18:00
Балликлэр Комрейдс
...
Queen's University
13.11 18:00
Харлэнд и Вульф Велдерс
...
Инститьют
13.11 19:00
Симарронес-2
...
Депортиво Тепик ДжАП
13.11 20:00
Украина (до 17 лет)
...
Казахстан (до 17 лет)
13.11 20:00
Португалия (до 17 лет)
...
Уэльс (до 17 лет)
13.11 20:00
Бельгия (до 19 лет)
...
Люксембург (до 19 лет)
13.11 20:00
Испания (до 19 лет)
...
Азербайджан (до 19 лет)
13.11 20:00
Зюдерельбе
...
Осдорф
13.11 20:30
Швеция (до 19 лет)
...
Андорра (до 19 лет)
13.11 20:40
Израиль (до 19 лет)
...
Молдова (до 19 лет)