Сборная Франции разгромила Уэльс, Бензема так и не забил

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02 Июня 2021, 23:56,
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Сборная Франции провела товарищеский матч с ещё одним участником чемпионата Европы, командой Уэльса. На ход игры повлияло удаление Неко Уильямса на 26-й минуте. Тут же Карим Бензема исполнял 11-метровый, но не смог отпраздновать голом свое возвращение в сборную. Впрочем, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле устроили сопернику разгром - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Мбаппе Килиан 35'
|(2:0) Гризманн Антуан 48'
|(3:0) Дембеле Усман 79'
Льорис Уго • Павар Бенджамен 46' ( Кунде Жюль ( 46') • Варан Рафаэль • Кимпембе Преснел • Эрнандес Люка 46' ( Динь Люка ( 46') • Погба Поль 63' ( Коман Кингсли ( 63') • Толиссо Корентен 64' ( Сиссоко Мусса ( 64') • Рабио Адриен • Гризманн Антуан 84' ( Бен-Йеддер Виссам ( 84') • Бензема Карим • Мбаппе Килиан 73' ( Дембеле Усман ( 73')
Запасные: Ленгле Клеман • Меньян Майк • Манданда Стив • Дюбуа Лео • Тюрам Маркус
Уорд Дэнни II • Гантер Кристофер • Родон Джо • Мефам Крис 59' ( Дэвис Бен ( 59') • Робертс Коннор II • Уилсон Гарри 59' ( Ремзи Аарон ( 59') • Аллен Джо 59' ( Мур Киффер ( 59') • Уильямс Неко • 26'Моррелл Джозефф 83' ( Rubin Colwill ( 83') • Джеймс Дэниэл 73' ( Брукс Дэвид ( 73') • Бэйл Гарет 59' ( Левитт Дилан ( 59')
Запасные: Робертс Тайлер • Уильямс Джонатан • Хенесси Уэйн • Бен Кабанго • Норрингтон-Дэвис Рис • Дэвис Адам
02 июня. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Франции, Сборная Уэльса