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Сборная Франции разгромила Уэльс, Бензема так и не забил

02 Июня 2021, 23:56,

Сборная Франции провела товарищеский матч с ещё одним участником чемпионата Европы, командой Уэльса. На ход игры повлияло удаление Неко Уильямса на 26-й минуте. Тут же Карим Бензема исполнял 11-метровый, но не смог отпраздновать голом свое возвращение в сборную. Впрочем, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле устроили сопернику разгром - 3:0.

Протокол игры  
Франция 3:0 Уэльс
(1:0) Мбаппе Килиан 35'    
(2:0) Гризманн Антуан 48'    
(3:0) Дембеле Усман 79'    
Льорис Уго Павар Бенджамен   46' (Кунде Жюль (   46') Варан Рафаэль Кимпембе Преснел Эрнандес Люка   46' (Динь Люка (   46') Погба Поль   63' (Коман Кингсли (   63') Толиссо Корентен   64' (Сиссоко Мусса (   64') Рабио Адриен Гризманн Антуан   84' (Бен-Йеддер Виссам (   84') Бензема Карим Мбаппе Килиан   73' (Дембеле Усман (   73')
Запасные: Ленгле Клеман Меньян Майк Манданда Стив Дюбуа Лео Тюрам Маркус
Уорд Дэнни II Гантер Кристофер Родон Джо Мефам Крис   59' (Дэвис Бен (   59') Робертс Коннор II Уилсон Гарри   59' (Ремзи Аарон (   59') Аллен Джо   59' (Мур Киффер (   59') Уильямс Неко   26' Моррелл Джозефф   83' (Rubin Colwill (   83') Джеймс Дэниэл   73' (Брукс Дэвид (   73') Бэйл Гарет   59' (Левитт Дилан (   59')
Запасные: Робертс Тайлер Уильямс Джонатан Хенесси Уэйн Бен Кабанго Норрингтон-Дэвис Рис Дэвис Адам
02 июня. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Сборная Уэльса
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