Бензема не забил пенальти после возвращения в сборную Франции

Французский нападающий Карим Бензема не смог реализовать одиннадцатиметровый удар в игре с командой Уэльса в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года.

На 26-й минуте матча рефери назначил пенальти, но после этого сборная Франции не смогла выйти вперёд из-за промаха Бензема.

Бензема не играл за сборную Франции пять лет, что является самым долгим перерывом за всю историю национальной команды.

Также в карьере Бензема есть всего три нереализованных пенальти, и каждый из них был в составе национальной команды Франции.

В расположении сборной Франции Бензема пытается уговорить Килиана Мбаппе перейти в «Реал».