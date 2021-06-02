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Бензема не забил пенальти после возвращения в сборную Франции

02 Июня 2021, 23:52,

Французский нападающий Карим Бензема не смог реализовать одиннадцатиметровый удар в игре с командой Уэльса в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. 

На 26-й минуте матча рефери назначил пенальти, но после этого сборная Франции не смогла выйти вперёд из-за промаха Бензема. 

Бензема не играл за сборную Франции пять лет, что является самым долгим перерывом за всю историю национальной команды. 

Также в карьере Бензема есть всего три нереализованных пенальти, и каждый из них был в составе национальной команды Франции. 

В расположении сборной Франции Бензема пытается уговорить Килиана Мбаппе перейти в «Реал»

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная Франции, Карим Бензема
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