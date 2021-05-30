Бензема: «Мбаппе феноменален»

Форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема восторгает партнёром по атаке национальной команды Килианом Мбаппе. Эти футболисты ещё ни разу не играли вместе, но готовятся составить трио атакующих исполнителей вместе с Антуаном Гризманом на чемпионате Европы.

- Я не люблю сравнивать. Мбаппе остается молодым футболистом, он феноменален. Мне посчастливилось тренироваться вместе с ним. Мы играем в одно касание, он отлично перемещается по полю, очень скоростной и мастеровитый в заключительной стадии атак. Он очень очень хороший игрок, - заявил Бензема на пресс-конференции.

Напомним, что Карим Бензема надолго был отлучен от сборной после обвинений в шантаже экс-партнера по национальной команде Матьё Вальбуэна.