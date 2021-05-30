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Бензема: «Я не прекращал бороться и наконец-то получил награду»

30 Мая 2021, 20:13,

Форвард «Реала» Карим Бензема дал первую пресс-конференцию после возвращения в сборную Франции.

- Я думаю, что уже говорил это. Вы хотите, чтобы я повторил свои слова? Спасибо, Дидье! Мы с ним переговорили [до вызова] и обменялись несколькими словами. В целом я рад вернуться, - сказал Бензема.

- Я думаю, причиной вызова стали мои показатели и то, что я никогда не уставал верить. Я был морально подавлен. Сложно оставаться вне сборной. Я не прекращал бороться и наконец-то получил награду, - добавил француз.

33-летний Бензема забил 30 голов в 46 матчах прошлого сезона. В «Реале» он играет с 2009 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Сборная Франции, Карим Бензема
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Комментарии (2)
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0
andi
30 Мая 2021, 20:54

Удачи тебе ,БЕНЗ,в сборной.

1
Super fanat
30 Мая 2021, 20:44

Франция таки прогнулась, а Бензема молодец! Несмотря на конфликт, поддерживал форму и сразу откликнулся на вызов сборной. Имхо, такого форварда не вызывать - преступление.

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