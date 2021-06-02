​Мбаппе обсуждает возможный переход в «Реал» с Бензема

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02 Июня 2021, 15:23,
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Сборная Франции готовится к чемпионату Европы. Вернувшийся в стан «трёхцветных» после длительного перерыва Карим Бензема на пресс-конференции заявил, что ему нравится работать вместе с Килианом Мбаппе, расхваливая молодого форварда «ПСЖ».
В то же время L'Equipe на своих страницах сообщает о том, что Мбаппе и Бензема в лагере сборной Франции уже не раз обсуждали возможный трансфер Килиана в «Реал» из «ПСЖ».
Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Если парижанам не удастся продлить трудовое соглашение с форвардом, клубу будет выгоднее продать игрока.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Сборная Франции, Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Трансферы футбола - лето 2021