​Мбаппе обсуждает возможный переход в «Реал» с Бензема

Сборная Франции готовится к чемпионату Европы. Вернувшийся в стан «трёхцветных» после длительного перерыва Карим Бензема на пресс-конференции заявил, что ему нравится работать вместе с Килианом Мбаппе, расхваливая молодого форварда «ПСЖ».

В то же время L'Equipe на своих страницах сообщает о том, что Мбаппе и Бензема в лагере сборной Франции уже не раз обсуждали возможный трансфер Килиана в «Реал» из «ПСЖ».

Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Если парижанам не удастся продлить трудовое соглашение с форвардом, клубу будет выгоднее продать игрока.