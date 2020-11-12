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Голландия и Испания разошлись миром, Германия, Италия, Португалия, Бельгия и Польша победили

12 Ноября 2020, 00:40,

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Перед решающими матчами Лиги наций многие сборные провели спарринги. Команды Голландии и Испании не смогли определить сильнейшего. Серхио Каналес забил на 19-й минуте, а соперник отыгрался сразу после перерыва (Донни ван де Бек). Бельгия проиграла первый тайм Швейцарии, пропустив от Адмира Мехмеди, но во втором тайме все перевернул дубль Миши Бачуайи - 2:1. Немцы одолели команду Чехии (1:0).

Сборные Италии и Португалии экспериментировали в противостояниях с Эстонией (4:0) и Андоррой (7:0) соответственно. Польша обыграла украинцев в равной борьбе. Сначала Андрей Ярмоленко не забил 11-метровый,  соперник же воспользовался привозом Андрея Лунина, и закрепил перевес вторым касанием мяча после выхода на замену Якуб Модер - 2:0.

Протокол игры  
Голландия 1:1 Испания
    19' Каналес Серхио (0:1)
(1:1) Ван де Бек Донни 47'    
Бизот Марко Хатебур Ханс   46' (Де Врей Стефан (   46') Вельтман Йоел Аке Натан   6' (Блинд Дэйли (   6') Вайндал Оуэн Вейналдум Джорджиньо   46' (Стенгс Келвин (   46') Де Йонг Френки   46' (Дюмфрис Дензел (   46') Бергёйс Стивен   46' (Классен Дэви (   46') Ван де Бек Донни   89' Депай Мемфис   79' (Бабель Райан (   79') Де Йонг Люк
Запасные: Крул Тим Дроммел Йоэл Промес Куинси Коопмейнерс Теун Мален Дониэлл Ван Анхольт Патрик
Унай Симон Бельерин Эктор Гарсия Эрик Иньиго Мартинес   85' (Рамос Серхио (   85') Гайя Хосе   29' (Регилон Серхио (   29'   50') Коке Хорхе Родри Эрнандес Каналес Серхио   72' (Льоренте Маркос (   72') Морено Херард   61' (Траоре Адама (   61') Мората Альваро   61' (Ольмо Дани (   61'   84') Асенсио Марко   61' (Торрес Ферран (   61')
Запасные: Бускетс Серхио Де Хеа Давид Аррисабалага Кепа Торрес Пау II Фабиан Руис Роберто Серхи
11 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры  
Германия 1:0 Чехия
(1:0) Вальдшмидт Лука 13'    
Трапп Кевин Та Джонатан Кох Робин Рюдигер Антонио Баку Ридле Нойхаус Флориан Гюндоган Илкай   46' (Дауд Махмуд (   46') Макс Филипп   68' (Шульц Нико (   68') Хофманн Йонас   20' (Амири Надим (   20') Вальдшмидт Лука Брандт Юлиан
Запасные: Штарк Никлас Лено Бернд Госенс Робин Удуохаи Феликс Хенрихс Бенджамин
Павленка Иржи Матею Алеш Брабец Якуб Джемелка Вацлав Новак Филип   46' (Янкто Якуб (   46') Голеш Томаш Черны Вацлав   46' (Выдра Матей (   46') Дочкал Борек   69' (Дарида Владимир (   69') Барак Антонин   68' (Крал Алекс (   68') Копич Ян   78' (Ондрашек Зденек (   78') Крменчик Михал   46' (Соучек Томаш (   46'   76')
Запасные: Говорка Давид Коубек Томаш Калаш Томаш Цоуфал Владимир Мандоус Алеш Вацлик Томаш
11 ноября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры  
Бельгия 2:1 Швейцария
    12' Мехмеди Адмир (0:1)
(1:1) Бачуайи Миши 49'    
(2:1) Бачуайи Миши 71'    
Миньоле Симон Борнаув Себастьян   90' (Кетеларе Шарль (   90') Мехеле Брандон Вертонген Ян   58' (Делькруа Ханнес (   58') Шадли Насер   58' (Фокет Томас (   58') Прает Деннис Дендонкер Леандер   46' (Тилеманс Юри (   46') Азар Торган   90' (Денайер Джейсон (   90') Ванакен Ханс Лукебакио Доди   84' (Кайембе Йорис (   84') Бачуайи Миши
Запасные: Версхарен Яри Бентеке Кристиан Кастельс Коэн
Мвого Ивон Джюмарт Эрай Шёр Фабиан Бенито Лорис   75' (Омерагич Бечир (   75') Фернандес Эдимилсон Джака Гранит   46' (Варгас Рубен (   46') Соу Джибриль Цубер Стивен   46' (Штеффен Ренато (   46') Мехмеди Адмир   46' (Видмер Сильван (   46') Эмболо Брель   46' (Шакири Джердан (   46') Гавранович Марио   63' (Сеферович Харис (   63')
Запасные: Аканджи Мануэль Эльведи Нико Фон Балльмоос Давид Родригес Рикардо Фройлер Ремо Зоммер Янн
11 ноября.


 

Протокол игры  
Италия 4:0 Эстония
(1:0) Грифо Винченцо 14'    
(2:0) Бернардески Федерико 27'    
(3:0) Грифо Винченцо 75'    
(4:0) Орсолини Риккардо 86'    
Сиригу Сальваторе Ди Лоренцо Джованни Д'Амброзио Данило   19'   79' (Калабрия Давиде (   79') Бастони Алессандро Эмерсон Палмиери   72' (Орсолини Риккардо (   72') Сориано Роберто Тонали Сандро   46' (Пессина Маттео (   46') Гальярдини Роберто Бернардески Федерико   72' (Пеллегрини Лука (   72') Ласанья Кевин   71' (Пеллегри Пьетро (   71') Грифо Винченцо   80' (Эль-Шаарави Стефан (   80')
Запасные: Бонуччи Леонардо Мерет Алекс Локателли Мануэль Жоржиньо II Краньо Алессио Феррари Джанмарко
Меэритс Марко Тенисте Тайо   46' (Тур Эдгар (   46') Баранов Никита Метс Кароль Пикк Артур   79' (Ярвелайд Хенри (   79') Borislav Topic II   46' (Лиландер Михаэл (   46') Соометс Маркус Лийвак Франк Миллер Мартин   58' (Лепик Марко (   58'   90') Марин Павел   46' (Тунёв Георгий (   46'   79') Саппинен Рауно   58' (Сорга Эрик (   58')
Запасные: Кууск Мяртен Хейн Карл-Якоб Аниер Хенри Синявский Василий Игонен Матвей Тамм Йоонас
11 ноября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Протокол игры  
Португалия 7:0 Андорра
(1:0) Нету Педру 8'    
(2:0) Паулинью Жуан 29'    
(3:0) Саншеш Ренату 56'    
(4:0) Паулинью Жуан 61'    
(5:0) Гарсия Эмили 76'    
(6:0) Роналду Криштиану 85'    
(7:0) Фелиш Жоау 88'    
Лопеш Антони Семеду Нелсон Семеду Рубен Дуарте Домингуш Руй Мариу Саншеш Ренату   63' (Карвалью Вилльям (   63') Моутинью Жоау   74' (Жота Диогу (   74') Оливейра Сержиу   46' (Силва Бернарду (   46') Тринкан Франсишку   74' (Данилу Перейра (   74') Паулинью Жуан   63' (Фелиш Жоау (   63') Нету Педру   46' (Роналду Криштиану (   46')
Запасные: Фернандеш Бруну Патрисиу Руй Диаш Рубен Фонте Жозе Силва Руи Канселу Жоау
Гомес Хосе II Рубио Хорди Родригес Адриан II Гарсия Эмили Ребес Марк   59' (Алаведра Альберт (   59') Гарсия Марк   46' (Сан-Никола Мойсес (   46') Мартинес Кристиан II   69' (Клементе Людовик (   69') Пуйоль Марк   80' (Морено Серхио (   80') Сервос Жоан   69' (Мартинес Алекс II (   69') Виейра Марсио   59' (Алаез Жорди (   59') Санчес Аарон
Запасные: Бернат Виктор Сан-Никола Луиджи Ricard Fernandez2 Бланко Льюис
11 ноября.


 

Протокол игры  
Польша 2:0 Украина
(1:0) Пёнтек Кшиштоф 41'    
(2:0) Модер Якуб 63'    
Скорупски Лукаш Гумни Роберт   79' (Берешиньски Бартош (   79') Валюкевич Себастьян Бохневич Павел Рыбус Мацей   79' (Реца Аркадиуш (   79') Плахета Пшемыслав   83' (Шиманьски Себастиан (   83') Клих Матеуш Гуральски Яцек   62' (Линетти Кароль (   62') Зелиньски Петр   46' (Юзвяк Камиль (   46') Милик Аркадиуш   62' (Модер Якуб (   62') Пёнтек Кшиштоф
Запасные: Щесны Войцех Фабьянски Лукаш Гросицки Камил Кедзёра Томаш Беднарек Ян Глик Камил
Лунин Андрей Конопля Ефим   64' (Бондарь Валерий (   64') Кривцов Сергей Матвиенко Николай Михайличенко Богдан Коваленко Виктор   76' (Сидорчук Сергей (   76') Макаренко Евгений Зинченко Александр   56' (Харатин Игорь (   56') Ярмоленко Андрей   46' (Цыганков Виктор (   46') Яремчук Роман   46' (Мораес Жуниор (   46') Зубков Александр   46' (Марлос Ромеро (   46')
Запасные: Забарный Илья Малиновский Руслан Соболь Эдуард Панькив Юрий Чеберко Евгений Пятов Андрей
11 ноября.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Сборная Германии, Сборная Португалии, Сборная Голландии, Сборная Бельгии
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