Голландия и Испания разошлись миром, Германия, Италия, Португалия, Бельгия и Польша победили

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12 Ноября 2020, 00:40,
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Перед решающими матчами Лиги наций многие сборные провели спарринги. Команды Голландии и Испании не смогли определить сильнейшего. Серхио Каналес забил на 19-й минуте, а соперник отыгрался сразу после перерыва (Донни ван де Бек). Бельгия проиграла первый тайм Швейцарии, пропустив от Адмира Мехмеди, но во втором тайме все перевернул дубль Миши Бачуайи - 2:1. Немцы одолели команду Чехии (1:0).
Сборные Италии и Португалии экспериментировали в противостояниях с Эстонией (4:0) и Андоррой (7:0) соответственно. Польша обыграла украинцев в равной борьбе. Сначала Андрей Ярмоленко не забил 11-метровый, соперник же воспользовался привозом Андрея Лунина, и закрепил перевес вторым касанием мяча после выхода на замену Якуб Модер - 2:0.
Протокол игры
|19' Каналес Серхио (0:1)
|(1:1) Ван де Бек Донни 47'
Бизот Марко • Хатебур Ханс 46' ( Де Врей Стефан ( 46') • Вельтман Йоел • Аке Натан 6' ( Блинд Дэйли ( 6') • Вайндал Оуэн • Вейналдум Джорджиньо 46' ( Стенгс Келвин ( 46') • Де Йонг Френки 46' ( Дюмфрис Дензел ( 46') • Бергёйс Стивен 46' ( Классен Дэви ( 46') • Ван де Бек Донни • 89'Депай Мемфис 79' ( Бабель Райан ( 79') • Де Йонг Люк
Запасные: Крул Тим • Дроммел Йоэл • Промес Куинси • Коопмейнерс Теун • Мален Дониэлл • Ван Анхольт Патрик
Унай Симон • Бельерин Эктор • Гарсия Эрик • Иньиго Мартинес 85' ( Рамос Серхио ( 85') • Гайя Хосе 29' ( Регилон Серхио ( 29' ) • 50'Коке Хорхе • Родри Эрнандес • Каналес Серхио 72' ( Льоренте Маркос ( 72') • Морено Херард 61' ( Траоре Адама ( 61') • Мората Альваро 61' ( Ольмо Дани ( 61' ) • 84'Асенсио Марко 61' ( Торрес Ферран ( 61')
Запасные: Бускетс Серхио • Де Хеа Давид • Аррисабалага Кепа • Торрес Пау II • Фабиан Руис • Роберто Серхи
11 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры
|(1:0) Вальдшмидт Лука 13'
Трапп Кевин • Та Джонатан • Кох Робин • Рюдигер Антонио • Баку Ридле • Нойхаус Флориан • Гюндоган Илкай 46' ( Дауд Махмуд ( 46') • Макс Филипп 68' ( Шульц Нико ( 68') • Хофманн Йонас 20' ( Амири Надим ( 20') • Вальдшмидт Лука • Брандт Юлиан
Запасные: Штарк Никлас • Лено Бернд • Госенс Робин • Удуохаи Феликс • Хенрихс Бенджамин
Павленка Иржи • Матею Алеш • Брабец Якуб • Джемелка Вацлав • Новак Филип 46' ( Янкто Якуб ( 46') • Голеш Томаш • Черны Вацлав 46' ( Выдра Матей ( 46') • Дочкал Борек 69' ( Дарида Владимир ( 69') • Барак Антонин 68' ( Крал Алекс ( 68') • Копич Ян 78' ( Ондрашек Зденек ( 78') • Крменчик Михал 46' ( Соучек Томаш ( 46' ) 76'
Запасные: Говорка Давид • Коубек Томаш • Калаш Томаш • Цоуфал Владимир • Мандоус Алеш • Вацлик Томаш
11 ноября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры
|12' Мехмеди Адмир (0:1)
|(1:1) Бачуайи Миши 49'
|(2:1) Бачуайи Миши 71'
Миньоле Симон • Борнаув Себастьян 90' ( Кетеларе Шарль ( 90') • Мехеле Брандон • Вертонген Ян 58' ( Делькруа Ханнес ( 58') • Шадли Насер 58' ( Фокет Томас ( 58') • Прает Деннис • Дендонкер Леандер 46' ( Тилеманс Юри ( 46') • Азар Торган 90' ( Денайер Джейсон ( 90') • Ванакен Ханс • Лукебакио Доди 84' ( Кайембе Йорис ( 84') • Бачуайи Миши
Запасные: Версхарен Яри • Бентеке Кристиан • Кастельс Коэн
Мвого Ивон • Джюмарт Эрай • Шёр Фабиан • Бенито Лорис 75' ( Омерагич Бечир ( 75') • Фернандес Эдимилсон • Джака Гранит 46' ( Варгас Рубен ( 46') • Соу Джибриль • Цубер Стивен 46' ( Штеффен Ренато ( 46') • Мехмеди Адмир 46' ( Видмер Сильван ( 46') • Эмболо Брель 46' ( Шакири Джердан ( 46') • Гавранович Марио 63' ( Сеферович Харис ( 63')
Запасные: Аканджи Мануэль • Эльведи Нико • Фон Балльмоос Давид • Родригес Рикардо • Фройлер Ремо • Зоммер Янн
11 ноября.
Протокол игры
|(1:0) Грифо Винченцо 14'
|(2:0) Бернардески Федерико 27'
|(3:0) Грифо Винченцо 75'
|(4:0) Орсолини Риккардо 86'
Сиригу Сальваторе • Ди Лоренцо Джованни • Д'Амброзио Данило 19' 79' ( Калабрия Давиде ( 79') • Бастони Алессандро • Эмерсон Палмиери 72' ( Орсолини Риккардо ( 72') • Сориано Роберто • Тонали Сандро 46' ( Пессина Маттео ( 46') • Гальярдини Роберто • Бернардески Федерико 72' ( Пеллегрини Лука ( 72') • Ласанья Кевин 71' ( Пеллегри Пьетро ( 71') • Грифо Винченцо 80' ( Эль-Шаарави Стефан ( 80')
Запасные: Бонуччи Леонардо • Мерет Алекс • Локателли Мануэль • Жоржиньо II • Краньо Алессио • Феррари Джанмарко
Меэритс Марко • Тенисте Тайо 46' ( Тур Эдгар ( 46') • Баранов Никита • Метс Кароль • Пикк Артур 79' ( Ярвелайд Хенри ( 79') • Borislav Topic II 46' ( Лиландер Михаэл ( 46') • Соометс Маркус • Лийвак Франк • Миллер Мартин 58' ( Лепик Марко ( 58' ) • 90'Марин Павел 46' ( Тунёв Георгий ( 46' ) • 79'Саппинен Рауно 58' ( Сорга Эрик ( 58')
Запасные: Кууск Мяртен • Хейн Карл-Якоб • Аниер Хенри • Синявский Василий • Игонен Матвей • Тамм Йоонас
11 ноября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Протокол игры
|Португалия
|7:0
|Андорра
|(1:0) Нету Педру 8'
|(2:0) Паулинью Жуан 29'
|(3:0) Саншеш Ренату 56'
|(4:0) Паулинью Жуан 61'
|(5:0) Гарсия Эмили 76'
|(6:0) Роналду Криштиану 85'
|(7:0) Фелиш Жоау 88'
Лопеш Антони • Семеду Нелсон • Семеду Рубен • Дуарте Домингуш • Руй Мариу • Саншеш Ренату 63' ( Карвалью Вилльям ( 63') • Моутинью Жоау 74' ( Жота Диогу ( 74') • Оливейра Сержиу 46' ( Силва Бернарду ( 46') • Тринкан Франсишку 74' ( Данилу Перейра ( 74') • Паулинью Жуан 63' ( Фелиш Жоау ( 63') • Нету Педру 46' ( Роналду Криштиану ( 46')
Запасные: Фернандеш Бруну • Патрисиу Руй • Диаш Рубен • Фонте Жозе • Силва Руи • Канселу Жоау
Гомес Хосе II • Рубио Хорди • Родригес Адриан II • Гарсия Эмили • Ребес Марк 59' ( Алаведра Альберт ( 59') • Гарсия Марк 46' ( Сан-Никола Мойсес ( 46') • Мартинес Кристиан II 69' ( Клементе Людовик ( 69') • Пуйоль Марк 80' ( Морено Серхио ( 80') • Сервос Жоан 69' ( Мартинес Алекс II ( 69') • Виейра Марсио 59' ( Алаез Жорди ( 59') • Санчес Аарон
Запасные: Бернат Виктор • Сан-Никола Луиджи • Ricard Fernandez2 • Бланко Льюис
11 ноября.
Протокол игры
|(1:0) Пёнтек Кшиштоф 41'
|(2:0) Модер Якуб 63'
Скорупски Лукаш • Гумни Роберт 79' ( Берешиньски Бартош ( 79') • Валюкевич Себастьян • Бохневич Павел • Рыбус Мацей 79' ( Реца Аркадиуш ( 79') • Плахета Пшемыслав 83' ( Шиманьски Себастиан ( 83') • Клих Матеуш • Гуральски Яцек 62' ( Линетти Кароль ( 62') • Зелиньски Петр 46' ( Юзвяк Камиль ( 46') • Милик Аркадиуш 62' ( Модер Якуб ( 62') • Пёнтек Кшиштоф
Запасные: Щесны Войцех • Фабьянски Лукаш • Гросицки Камил • Кедзёра Томаш • Беднарек Ян • Глик Камил
Лунин Андрей • Конопля Ефим 64' ( Бондарь Валерий ( 64') • Кривцов Сергей • Матвиенко Николай • Михайличенко Богдан • Коваленко Виктор 76' ( Сидорчук Сергей ( 76') • Макаренко Евгений • Зинченко Александр 56' ( Харатин Игорь ( 56') • Ярмоленко Андрей 46' ( Цыганков Виктор ( 46') • Яремчук Роман 46' ( Мораес Жуниор ( 46') • Зубков Александр 46' ( Марлос Ромеро ( 46')
Запасные: Забарный Илья • Малиновский Руслан • Соболь Эдуард • Панькив Юрий • Чеберко Евгений • Пятов Андрей
11 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Сборная Германии, Сборная Португалии, Сборная Голландии, Сборная Бельгии