Голландия и Испания разошлись миром, Германия, Италия, Португалия, Бельгия и Польша победили

Перед решающими матчами Лиги наций многие сборные провели спарринги. Команды Голландии и Испании не смогли определить сильнейшего. Серхио Каналес забил на 19-й минуте, а соперник отыгрался сразу после перерыва (Донни ван де Бек). Бельгия проиграла первый тайм Швейцарии, пропустив от Адмира Мехмеди, но во втором тайме все перевернул дубль Миши Бачуайи - 2:1. Немцы одолели команду Чехии (1:0).

Сборные Италии и Португалии экспериментировали в противостояниях с Эстонией (4:0) и Андоррой (7:0) соответственно. Польша обыграла украинцев в равной борьбе. Сначала Андрей Ярмоленко не забил 11-метровый, соперник же воспользовался привозом Андрея Лунина, и закрепил перевес вторым касанием мяча после выхода на замену Якуб Модер - 2:0.







