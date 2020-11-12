Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Де Бур установил антирекорд на посту главного тренера сборной Голландии

12 Ноября 2020, 11:43,

fratria.ru

В среду, 11-го ноября, состоялся товарищеский поединок между сборными Голландии и Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Наставник «оранжевых» Франк де Бур стал первым наставником в истории голландской команды, который не выиграл ни одного из первых четырех матчей у руля сборной.

В ближайшее время голландская команда проведет два поединка в рамках групповой стадии Лиги наций. 15-го ноября подопечные Франка де Бура сыграют против Боснии и Герцеговины, а спустя три дня состоится встреча с Польшей.

После четырех туров сборная Голландии занимает третью позицию в своей группе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Голландии, Франк Де Бур
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала