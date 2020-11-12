Де Бур установил антирекорд на посту главного тренера сборной Голландии

В среду, 11-го ноября, состоялся товарищеский поединок между сборными Голландии и Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Наставник «оранжевых» Франк де Бур стал первым наставником в истории голландской команды, который не выиграл ни одного из первых четырех матчей у руля сборной.

В ближайшее время голландская команда проведет два поединка в рамках групповой стадии Лиги наций. 15-го ноября подопечные Франка де Бура сыграют против Боснии и Герцеговины, а спустя три дня состоится встреча с Польшей.

После четырех туров сборная Голландии занимает третью позицию в своей группе.