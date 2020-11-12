Рамос повторил рекорд Буффона

Защитник сборной Испании Серхио Рамос может установить исторический рекорд в составе национальной команды. Как сообщает Goal в «Твиттере», товарищеский поединок против Голландии стал для 34-летнего футболиста 176-м в составе «красной фурии».

Серхио сравнялся с итальянским голкипером Джанлуиджи Буффоном, которому принадлежал рекорд среди игроков европейских национальных сборных.

В 176 матчах Рамос забил 24 мяча и отдал семь результативных передач, получив 24 желтые карточки.

Серхио дебютировал в составе национальной команды в 2005-м году в товарищеском матче против сборной Китая (3:0).