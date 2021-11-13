Луис Энрике: «Я не знаю, лучше ли играет Швеция с Ибрагимовичем»

Накануне противостояния со Швецией в последнем туре группового этапа квалификации на мундиаль, главный тренер сборной Испании Луис Энрике поприсутствовал на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов. Во время встречи была затронута тема Златана Ибрагимовича, возобновившего международную карьеру в 40 лет.

«Я не знаю, лучше ли играет Швеция с Ибрагимовичем. Это футболист мирового уровня, безусловно. Держать подобную планку в таком возрасте трудно. Я рад, что у него все хорошо. Кроме завтрашнего дня, пусть ему снова будет хорошо послезавтра», - отшутился специалист.

Также Энрике заявил, что не считает поединок со шведами легкой прогулкой. «Сейчас все сборные усовершенствовались, нет слабых оппонентов».

К слову, Швеция могла подойти к матчу в более выгодном положении, но на днях неожиданно уступила Грузии.