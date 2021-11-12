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Чемпионат мира по футболу 2022

Луис Энрике: «В матче со Швецией будет настоящий ад»

12 Ноября 2021 • 09:19 Комментировать
Испания
...
Швеция
1.40 4.70 10.00
14.11 22:45

Минимально обыграв сборную Греции на выезде, Испания воспользовалась осечкой Швеции и вышла на первое место в своей отборочной группе на чемпионат мира. Теперь судьба прямой путевки будет решаться в очной встрече, которая пройдет на поле боя испанцев.

Главный тренер команды Луис Энрике признался, что это будет поединок с действительно сильным соперником, которому «фурия роха» в первом круге уступила. «В матче со Швецией будет настоящий ад. Мы надеемся только выиграть, показав своим болельщикам, почему они опять могут на нас рассчитывать», - приводит слова наставника пресс-служба сборной.

К слову, Испании достаточно и ничьей, чтобы удержать за собой лидерство, а вот Златану Ибрагимовичу и компании нужна только победа. Примечательно, что в неудобное положение скандинавов поставило неожиданное поражение от Грузии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Швеции Луис Энрике
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