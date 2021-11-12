Луис Энрике: «В матче со Швецией будет настоящий ад»

Минимально обыграв сборную Греции на выезде, Испания воспользовалась осечкой Швеции и вышла на первое место в своей отборочной группе на чемпионат мира. Теперь судьба прямой путевки будет решаться в очной встрече, которая пройдет на поле боя испанцев.

Главный тренер команды Луис Энрике признался, что это будет поединок с действительно сильным соперником, которому «фурия роха» в первом круге уступила. «В матче со Швецией будет настоящий ад. Мы надеемся только выиграть, показав своим болельщикам, почему они опять могут на нас рассчитывать», - приводит слова наставника пресс-служба сборной.

К слову, Испании достаточно и ничьей, чтобы удержать за собой лидерство, а вот Златану Ибрагимовичу и компании нужна только победа. Примечательно, что в неудобное положение скандинавов поставило неожиданное поражение от Грузии.