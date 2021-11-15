Морате – гол, а Ибре – стыки: Испания оттеснила Швецию и взяла билет на мундиаль в Катар

Сборная Швеции пыталась скинуть Испанию с первого места отборочной группы B.

Испанцы в последнее время противоречивы. Футбол у них вроде занудный, но всё равно они добивались неплохих результатов. Полуфинал чемпионата Европы, финал Лиги наций – до этих стадий не доберёшься просто так. В отборе к чемпионату мира у них возникли проблемы с лидерством в группе из-за поражения в Швеции, но «Тре крунур» в предпоследнем туре проиграла в Грузии и пропустила пиренейцев на первое место. Швеции требовалась в Севилье победа над пиренейцами, чтобы выйти на мундиаль в Катар напрямую. Испанцам же нельзя было проигрывать, чтобы не угодить в стыки.

Стоит ли указывать, что территориальным преимуществом владела «фурия роха»? Отказываются от своего стиля испанцы только в исключительном случае. Ну а шведы как раз не против действовать от обороны в матче против заведомо более сильного соперника. Ну то есть более сильного на длинной дистанции, а в отдельном матче или отдельных матчах может случиться всё что угодно.

Со своей игрой вторым номером скандинавы превзошли в первом тайме пиренейцев по числу созданных моментов. На девятой минуте не хватило точности Сарабии – после его удара мяч проделал себе путь мимо створа рядом со штангой. Ответами шведов были два удара Форсберга. На 16-й и 39-й минутах он тоже пробивал недалеко от боковой стойки. К перерыву команды подошли с таким же счётом, какой был перед началом встречи.

Во втором тайме шведам нужно было перестраиваться на более атакующий лад, если они хотели избежать нервотрёпных стыковых матчей. Но Янне Андерссон выпустил Ибрагимовича на замену слишком поздно. Игра складывалась по сценарию испанцев, за тем лишь исключением, что они сами тоже долго не забивали и не создавали моментов.

Мората также вышел на замену, и не реализовав полумомент на 84-й минуте, совсем скоро он сделал счёт 1:0. Ольмо плюнул с дальней дистанции в перекладину через руки Ольссона, а Мората подхватил отскок и спокойно добил в сетку. Швеция поднажала в компенсированное время, но не забила. Испания отправляется на чемпиона мира с первого места, а Швеция, лидировавшая в группе до ноября, попробует себя в марте в стыках.

Кирилл Иванцов