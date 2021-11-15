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Чемпионат мира по футболу 2022

Морате – гол, а Ибре – стыки: Испания оттеснила Швецию и взяла билет на мундиаль в Катар

15 Ноября 2021 • 00:38 Комментировать
Испания
1:0
Швеция
окончен

Сборная Швеции пыталась скинуть Испанию с первого места отборочной группы B.

Протокол игры  
Испания 1:0 Швеция
(1:0) Мората Альваро 86'    
Унай Симон Аспиликуэта Сесар Лапорт Эмерик Торрес Пау II Альба Жорди Солер Карлос   73' (Мерино Микель (   73') Бускетс Серхио Гави   90' (Браис Мендес (   90') Сарабия Пабло   59' (Морено Родриго (   59') Рауль де Томас   59' (Мората Альваро (   59') Ольмо Дани   90' (Родри Эрнандес (   90')
Запасные: Карвахаль Даниэль Санчес Роберт Коке Хорхе Диас Браим Гайя Хосе Де Хеа Давид Льоренте Диего
Ольсен Робин Крафт Эмиль   77'   85' (Ольссон Мартин (   85') Линделоф Виктор Нильссон Йоаким Аугустинссон Людвиг Классон Виктор Олссон Кристоффер Экдаль Альбин Форсберг Эмиль   63' (Сванберг Маттиас (   63') Кулушевски Деян   63' (Кайсон Робин (   63') Исак Александр   73' (Ибрагимович Златан (   73')
Запасные: Левицки Оскар Милошевич Александер Эрикссон Магнус Дальберг Понтус Карлссон Йеспер III Сундгрен Даниэль Нордфельдт Кристоффер Каюсте Йенс
14 ноября. Стадион "Олимпийский стадион (Севилья)" (Севилья).

Испанцы в последнее время противоречивы. Футбол у них вроде занудный, но всё равно они добивались неплохих результатов. Полуфинал чемпионата Европы, финал Лиги наций – до этих стадий не доберёшься просто так. В отборе к чемпионату мира у них возникли проблемы с лидерством в группе из-за поражения в Швеции, но «Тре крунур» в предпоследнем туре проиграла в Грузии и пропустила пиренейцев на первое место. Швеции требовалась в Севилье победа над пиренейцами, чтобы выйти на мундиаль в Катар напрямую. Испанцам же нельзя было проигрывать, чтобы не угодить в стыки.

Стоит ли указывать, что территориальным преимуществом владела «фурия роха»? Отказываются от своего стиля испанцы только в исключительном случае. Ну а шведы как раз не против действовать от обороны в матче против заведомо более сильного соперника. Ну то есть более сильного на длинной дистанции, а в отдельном матче или отдельных матчах может случиться всё что угодно.

Со своей игрой вторым номером скандинавы превзошли в первом тайме пиренейцев по числу созданных моментов. На девятой минуте не хватило точности Сарабии – после его удара мяч проделал себе путь мимо створа рядом со штангой. Ответами шведов были два удара Форсберга. На 16-й и 39-й минутах он тоже пробивал недалеко от боковой стойки. К перерыву команды подошли с таким же счётом, какой был перед началом встречи.

Во втором тайме шведам нужно было перестраиваться на более атакующий лад, если они хотели избежать нервотрёпных стыковых матчей. Но Янне Андерссон выпустил Ибрагимовича на замену слишком поздно. Игра складывалась по сценарию испанцев, за тем лишь исключением, что они сами тоже долго не забивали и не создавали моментов.

Мората также вышел на замену, и не реализовав полумомент на 84-й минуте, совсем скоро он сделал счёт 1:0. Ольмо плюнул с дальней дистанции в перекладину через руки Ольссона, а Мората подхватил отскок и спокойно добил в сетку. Швеция поднажала в компенсированное время, но не забила. Испания отправляется на чемпиона мира с первого места, а Швеция, лидировавшая в группе до ноября, попробует себя в марте в стыках.

Кирилл Иванцов

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