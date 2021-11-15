​Ибрагимович пропустит первый стыковой матч сборной Швеции

Сборная Швеции в воскресенье проиграла Испании на поле соперника со счётом 0:1. Испанцы получили прямой билет на чемпионат мира, а шведы будут бороться за путёвку на мундиаль в стыковых играх весной.

Златан Ибрагимович не поможет сборной Швеции в полуфинальном матче плей-офф. Форвард будет вынужден пропустить игру из-за перебора жёлтых карточек.

Стоит сказать, что момент с жёлтой карточкой Златана Ибрагимовича в игре против Испании многие упустили. Упустил эпизод и Стефан Петтерсон, который трудится в штабе сборной Швеции. При этом он отметил, что Ибрагимович знает, что следующую игру он пропустит. Слова Петтерсона привёл на своих станицах vg.no.