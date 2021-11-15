​Энрике: «Я будто снял 100-килограммовый рюкзак»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал выход своей команды на чемпионат мира.

Напомним, сборная Испании в воскресенье вечером обыграла Швецию с результатом 1:0 благодаря голу Альваро Мораты.

«Нам пришлось попотеть. Иначе и быть не могло, ведь сборную Швеции следует опасаться. Они хорошо защищаются, перекрывают зоны. Я горжусь своими игроками – всеми, кто играл в этом отборе.

В последних играх отбора я испытывал гораздо большее давление, чем на Евро или Лиге наций. Я будто снял 100-килограммовый рюкзак», - слова Энрике приводятся на страницах официального сайта УЕФА.