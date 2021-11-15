​Ибрагимович: «Наши моменты были лучше, чем у Испании»

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался после гостевого поражения команды от Испании со счётом 0:1.

Напомним, что Испания завоевала билет на чемпионат мира, а Швеция теперь будет бороться за билет в Катар в плей-офф весной.

«Мы провели хорошую, очень хорошую игру. Мы допустили ошибку, и Испания получила возможность для удара, а после отскока они забили. В остальном мы действовали хорошо. Наши моменты были лучше, чем у Испании», - слова Ибрагимовича на своих страницах приводит Fotbollskanalen.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре и декабре 2022 года.