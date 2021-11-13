Дибала травмировался в матче сборной Аргентины

Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала травмировался в поединке отборочного этапа чемпионата мира-2022 против команды Уругвая.

Как сообщает Tyc Sports, 27-летний нападающий получил повреждение в первой половине и был заменен в перерыве. У игрока травма икроножной мышцы. Сроки восстановления Дибалы пока неизвестны.

Напомним, что матч завершился минимальной победой Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол в начале первого тайма забил Анхель ди Мария.

Благодаря сегодняшней победе «альбиселесте» закрепились на второй строчке в таблице южноамериканского отбора.