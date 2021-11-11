​Скалони рассказал о состоянии Месси

Лионель Месси пропустил последние матчи «ПСЖ» из-за повреждения, но при этом был вызван в сборную Аргентины. В парижском клубе призвали ФИФА обратить на это внимание, считая вызов в сборную игрока с повреждением недопустимым. Впрочем, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о том, что Месси уже в порядке.

- Мы считаем, что Лео в порядке. Он хочет играть, и я хочу, чтобы он играл, - сказал Скалони на пресс-конференции.

Также рулевой «альбиселесте» отреагировал не недовольства из лагеря «ПСЖ».

«Реакция «ПСЖ» понятна, ведь Месси много играет за сборную. Но мы вызываем его в рамках правил. Для европейских клубов поездки игроков в южноамериканские сборные всегда были проблемой», - сказал тренер.