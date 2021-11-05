Кавани не попал в заявку сборной Уругвая на ноябрьские поединки квалификации ЧМ-2022

Поклонники форварда Эдинсона Кавани узнали неприятную новость. Футболиста не пригласили в сборную Уругвая.

В ноябре команде предстоит провести очередные поединки в рамках квалификации ЧМ-2022, однако Кавани не поможет сборной.

Пресс-служба национальной команды уточнила, что 34-летний игрок отсутствует в списке футболистов по «медицинским соображениям».

Напомним, в 11-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Наставник Уле Гуннар Сульшер ранее ничего не говорил о проблемах форварда со здоровьем.

Уже 13 ноября сборной Уругвая предстоит сразиться против Аргентины.