Месси ответил, планирует ли он завершать карьеру после чемпионата мира

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси дал обширное интервью, в котором затронул ряд интересующих общество тем. Обладатель шести «Золотых мячей» рассказал, задумывается ли он уже о завершении профессиональной карьеры.

Впрочем, Месси пока не готов делиться своими планами на такой длинный отрезок времени. По его словам, он сами еще не знает, как будут обстоять дела.

«После чемпионата мира мне уже будет 35 лет, но я не знаю, что произойдет после него. Не думаю, что закончу так рано. Двигаюсь от дня ко дню, но все равно не верится, что решусь на такой шаг», - приводит слова одного из лидеров парижской команды Diario Sport.

Стоит отметить, что следующий мундиаль пройдет осенью 2022 года в Катаре, а сборная Аргентины уже практически добыла себе путевку в квалификации региона Южной Америки.