Ди Мария принёс Аргентине победу над Уругваем, Месси вышел на поле в конце встречи

В матче групповой стадии отбора ЧМ-2022 сборная Аргентины на выезде встречалась с командой Уругвая. «Альбиселесте» отпраздновали гостевую победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал вингер Анхель ди Мария.
Отметим, что Лионель Месси, прибывший в национальную команду с повреждением, вышел на поле под занавес встречи.
Аргентина с 28 очками идет на втором месте в отборе, а Уругвай (16) находится на шестой строчке.
Протокол игры
|7' Ди Мария Анхель (0:1)
Муслера Фернандо • Касерес Мартин • 48'Хименес Хосе • Годин Диего • Joaquin Piquerez • Торрейра Лукас • Нандес Найтан 81' ( Горриаран Фернандо ( 81') • Весино Матиас 64' ( Agustin Alvarez ( 64') • Бентанкур Родриго 76' ( Арамбарри Мауро ( 76') • Родригес Брайан II 46' ( Торрес Факундо ( 46') • Суарес Луис
Запасные: Родригес Джонатан • Кампанья Мартин • Угарте Мануэль • Дамиан Суарес • Гонсалес Джованни • Араухо Рональд • Перейро Гастон
Мартинес Эмилиано • Молина Науэль • Ромеро Кристиан • Отаменди Николас • Акунья Маркос • Де Пауль Родриго 81' ( Паласиос Эксекиэль ( 81') • Гидо Родригес • Ло Чельсо Джовани 76' ( Месси Лионель ( 76') • Ди Мария Анхель 55' ( Корреа Анхель ( 55') • Мартинес Лаутаро 55' ( Гомес Алехандро ( 55') • Дибала Пауло 18' 46' ( Корреа Хоакин ( 46')
Запасные: Мартинес Лисандро • Монтьель Гонсало • Мартинес Лукас II • Тальяфико Николас • Армани Франко • Муссо Хуан • Альварес Хулиан
13 ноября.