Ди Мария принёс Аргентине победу над Уругваем, Месси вышел на поле в конце встречи

В матче групповой стадии отбора ЧМ-2022 сборная Аргентины на выезде встречалась с командой Уругвая. «Альбиселесте» отпраздновали гостевую победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал вингер Анхель ди Мария.

Отметим, что Лионель Месси, прибывший в национальную команду с повреждением, вышел на поле под занавес встречи.

Аргентина с 28 очками идет на втором месте в отборе, а Уругвай (16) находится на шестой строчке.