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Чемпионат мира по футболу 2022

Ди Мария принёс Аргентине победу над Уругваем, Месси вышел на поле в конце встречи

13 Ноября 2021 • 09:11 Комментировать (2)
Уругвай
0:1
Аргентина
окончен

В матче групповой стадии отбора ЧМ-2022 сборная Аргентины на выезде встречалась с командой Уругвая. «Альбиселесте» отпраздновали гостевую победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал вингер Анхель ди Мария.

Отметим, что Лионель Месси, прибывший в национальную команду с повреждением, вышел на поле под занавес встречи.

Аргентина с 28 очками идет на втором месте в отборе, а Уругвай (16) находится на шестой строчке.

Протокол игры  
Уругвай 0:1 Аргентина
    7' Ди Мария Анхель (0:1)
Муслера Фернандо Касерес Мартин   48' Хименес Хосе Годин Диего Joaquin Piquerez Торрейра Лукас Нандес Найтан   81' (Горриаран Фернандо (   81') Весино Матиас   64' (Agustin Alvarez (   64') Бентанкур Родриго   76' (Арамбарри Мауро (   76') Родригес Брайан II   46' (Торрес Факундо (   46') Суарес Луис
Запасные: Родригес Джонатан Кампанья Мартин Угарте Мануэль Дамиан Суарес Гонсалес Джованни Араухо Рональд Перейро Гастон
Мартинес Эмилиано Молина Науэль Ромеро Кристиан Отаменди Николас Акунья Маркос Де Пауль Родриго   81' (Паласиос Эксекиэль (   81') Гидо Родригес Ло Чельсо Джовани   76' (Месси Лионель (   76') Ди Мария Анхель   55' (Корреа Анхель (   55') Мартинес Лаутаро   55' (Гомес Алехандро (   55') Дибала Пауло   18'   46' (Корреа Хоакин (   46')
Запасные: Мартинес Лисандро Монтьель Гонсало Мартинес Лукас II Тальяфико Николас Армани Франко Муссо Хуан Альварес Хулиан
13 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Анхель Ди Мария Сборная Уругвая
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
13 Ноября 2021 в 09:25
Бедный Месси - для того, чтобы завоевать седьмой ЗМ, приходится травмированным выходить на поле!(( Перед обнародованием результатов голосования матчи НИКАК пропускать нельзя! Похоже - Франс Футбол НИКОМУ из претендентов ещё не звонил...
Kar Karych
13 Ноября 2021 в 09:19
Гном вышел на поле в конце встречи, чтобы поразить всех "феноменальной" игрой! Ди Мария реальный тащер!
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13.11  17:00 Босния и Герцеговина ... Финляндия 2.12 3.3 3.75
13.11  20:00 Норвегия ... Латвия 1.16 8 21
13.11  20:00 Турция ... Гибралтар 1.01 30 60
13.11  22:45 Черногория ... Голландия 11 5.6 1.3
13.11  22:45 Уэльс ... Беларусь 1.19 6.8 18
13.11  22:45 Бельгия ... Эстония 1.04 18 45
13.11  22:45 Франция ... Казахстан 1.05 15 40
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