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Чемпионат мира по футболу 2022

Месси прокомментировал разгромную победу над Уругваем

11 Октября 2021 • 09:18 Комментировать
Аргентина
3:0
Уругвай
окончен

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси высказался относительно крупной победы над командой Уругвая в поединке отборочного раунда чемпионата мира-2022. Аргентинцы выиграли со счетом 3:0, один из мячей себе в актив записал 34-летний нападающий.

«Люблю наслаждаться подобными моментами. Это большая победа. Огромное спасибо, что вы заставляете меня чувствовать. До встречи», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

Отметим, что гол в поединке с Уругваем стал для Месси 80-м за национальную команду.

По итогам десяти туров аргентинская команда набрала 22 балла и занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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