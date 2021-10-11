Месси прокомментировал разгромную победу над Уругваем

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси высказался относительно крупной победы над командой Уругвая в поединке отборочного раунда чемпионата мира-2022. Аргентинцы выиграли со счетом 3:0, один из мячей себе в актив записал 34-летний нападающий.

«Люблю наслаждаться подобными моментами. Это большая победа. Огромное спасибо, что вы заставляете меня чувствовать. До встречи», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

Отметим, что гол в поединке с Уругваем стал для Месси 80-м за национальную команду.

По итогам десяти туров аргентинская команда набрала 22 балла и занимает второе место в турнирной таблице.