Месси вошёл в топ-5 лучших бомбардиров отбора ЧМ

Форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси отметился результативным ударом в поединке отборочного этапа чемпионата мира-2022 против Колумбии. «Альбиселесте» отпраздновали домашнюю победу со счетом 3:0.

Этот гол стал для 34-летнего нападающего 27-м в рамках квалификационных турниров к мундиалю. Как сообщается в твиттер-аккаунте Mister Chip, Лео вошел в топ-5 лучших бомбардиров по данному показателю, догнав Роберта Левандовски и Кадзуйоси Миуру.

Выше Месси располагаются следующие футболисты: Карим Багери (28), Криштиану Роналду (33), Али Даеи (35) и Карлос Руис (39).