Месси забил юбилейный гол за сборную Аргентины

Минувшей ночью состоялся поединок квалификационного турнира чемпионата мира между сборными Аргентины и Уругвая. «Альбиселесте» одержали уверенную победу со счетом 3:0. Один из мячей в составе триумфаторов забил звездный нападающий Лионель Месси.

Стоит отметить, что этот гол стал для 34-летнего бомбардира юбилейным в составе национальной команды. В 155 поединках Лионель отличился 80 результативными ударами. Кроме того, в его активе 51 голевая передача.

Напомним, что в летнее трансферное окно Месси покинул каталонскую «Барселону» и перешел во французский «ПСЖ». Лео заключил с парижским грандом трудовое соглашение по схеме «2+1».