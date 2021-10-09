​Месси может пропустить ближайший матч сборной Аргентины

Лионель Месси рискует пропустить ближайший матч сборной Аргентины в отборе на чемпионат мира-2022. Как сообщает TNT Sports, звёздный форвард «альбиселесте» испытывает дискомфорт в колене. Решение о том, сыграет ли Месси против Уругвая, будет зависеть от состояния футболиста.

Напомним, что Лионель Месси провёл на поле 90 минут в матче Аргентины против Парагвая в ночь с четверга на пятницу, если говорить о московском времени. Встреча завершилась нулевой ничьей. Против Уругвая «альбиселесте» сыграют в ночь с воскресенье на понедельник.

Добавим, что ранее Лионель Месси из-за проблем с коленом пропустил несколько матчей «ПСЖ».